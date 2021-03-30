Курьер доставлял заказ - его задержали и дали штраф «за участие в несанкционированном митинге»

Источник материала: Tut.by

В Минске судили курьера Menu.by Александра. Парню предъявили участие в несанкционированном митинге. Сам задержанный говорил, что шел доставлять заказ, но на остановке его забрал ОМОН. Ему присудили штраф — 60 базовых (1740 рублей).



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Александра задержали в субботу 27 марта в районе станции метро «Пушкинская», начали судить по ст. 24.23 КоАП в понедельник 29-го.

Как рассказывал Onliner.by , в первый день в суде Александр пояснил, что работает пешим курьером, заказы приходят через приложение от разных сетей. В тот день принял заказ и пошел в сторону McDonald’s — забрать его.

— Потом спускался в метро, чтобы доставить заказ, пошел в сторону остановки на автобус. Увидел колонну транспорта — сфотографировал. Потом подошли сотрудники милиции или ОМОНа, попросили показать телефон — я показал, вследствие чего был задержан.

На первом заседании адвокат Евгений Лайша попросил отправить запрос в Menu.by, чтобы там дали информацию о заказах курьера. Ходатайство удовлетворили, суд продолжился во вторник.

Адвокат предоставил письмо от Menu.by, где указаны дата, время, место и адреса, куда Александр направлялся. Там сказано, что 27 марта он прибыл в Макдональдс на «Пушкинской», там получил заказ и пошел отдавать его — адресат был на Притыцкого, 95.

Решение суда: признать виновным курьера по статье 24.23 КоАП и наказать штрафом 60 базовых величин (1740 рублей).

Напомним, по данным милицейского протокола, при Александре была квадратная сумка, борсетка, терминал, телефон, деньги, студенческий билет, проездной и другие вещи. Не упомянута еда, однако парень в суде утверждал, что заказ был с ним.

В рапорте милиции также сказано, что в месте задержания Александра была группа людей с бело-красно-белыми флагами — они участвовали в несанкционированном митинге и выкрикивали лозунги. Курьер хлопал в ладоши и поднимал руку вверх. Также указано, что парень отправил сообщение в группу «ВКонтакте», что на Пушкинской находится ОМОН.

Свидетель, сотрудник ГУВД Мингорисполкома, рассказал, что у Александра нашли подписки на признанные экстремистскими телеграм-каналы. Парень пояснил, что у него в телеграме только три группы и те связаны с работой.

Адвокат просил у суда изучить содержимое телефона подзащитного, но после перерыва это ходайство отклонилили. Судья пояснила, что это не имеет отношения к делу.

В субботу также арестовали свидетеля задержания курьера. Он собирался сфотографировать происходящее, но получил 15 суток, пишут правозащитники.

Напомним, в МВД заявляли , что 27 марта «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия», в Минске были замечены только «малочисленные группы с незарегистрированной символикой». По версии ведомства, информация о массовых задержаниях не соответствует действительности, но некоторых протестующих «доставляли в территориальные органы внутренних дел для разбирательства». По данным правозащитников, в Беларуси было задержано в тот день более 170 человек.

Прошлой осенью TUT.BY рассказывал историю курьера сети пиццерий. Парень в сентябре 2020-го застрял в машине в толпе протестующих. Его обвинили в участии в митинге и езде по встречке, машину забрали на экспертизу, дали штраф, а парня судили и отвезли на Окрестина и судили.