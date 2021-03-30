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Курьер доставлял заказ - его задержали и дали штраф «за участие в несанкционированном митинге»
30.03.2021 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске судили курьера Menu.by Александра. Парню предъявили участие в несанкционированном митинге. Сам задержанный говорил, что шел доставлять заказ, но на остановке его забрал ОМОН. Ему присудили штраф — 60 базовых (1740 рублей).
Александра задержали в субботу 27 марта в районе станции метро «Пушкинская», начали судить по ст. 24.23 КоАП в понедельник 29-го.
Как рассказывал
— Потом спускался в метро, чтобы доставить заказ, пошел в сторону остановки на автобус. Увидел колонну транспорта — сфотографировал. Потом подошли сотрудники милиции или ОМОНа, попросили показать телефон — я показал, вследствие чего был задержан.
На первом заседании адвокат Евгений Лайша попросил отправить запрос в Menu.by, чтобы там дали информацию о заказах курьера. Ходатайство удовлетворили, суд продолжился во вторник.
Адвокат предоставил письмо от Menu.by, где указаны дата, время, место и адреса, куда Александр направлялся. Там сказано, что 27 марта он прибыл в Макдональдс на «Пушкинской», там получил заказ и пошел отдавать его — адресат был на Притыцкого, 95.
Решение суда: признать виновным курьера по статье 24.23 КоАП и наказать штрафом 60 базовых величин (1740 рублей).
Напомним, по данным милицейского протокола, при Александре была квадратная сумка, борсетка, терминал, телефон, деньги, студенческий билет, проездной и другие вещи. Не упомянута еда, однако парень в суде утверждал, что заказ был с ним.
В рапорте милиции также сказано, что в месте задержания Александра была группа людей с бело-красно-белыми флагами — они участвовали в несанкционированном митинге и выкрикивали лозунги. Курьер хлопал в ладоши и поднимал руку вверх. Также указано, что парень отправил сообщение в группу «ВКонтакте», что на Пушкинской находится ОМОН.
Свидетель, сотрудник ГУВД Мингорисполкома, рассказал, что у Александра нашли подписки на признанные экстремистскими телеграм-каналы. Парень пояснил, что у него в телеграме только три группы и те связаны с работой.
Адвокат просил у суда изучить содержимое телефона подзащитного, но после перерыва это ходайство отклонилили. Судья пояснила, что это не имеет отношения к делу.
В субботу также арестовали свидетеля задержания курьера. Он собирался сфотографировать происходящее, но получил 15 суток, пишут правозащитники.
Напомним, в МВД
Прошлой осенью TUT.BY
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В Минске судили курьера Menu.by Александра. Парню предъявили участие в несанкционированном митинге. Сам задержанный говорил, что шел доставлять заказ,...
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