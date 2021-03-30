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Девушка из Витебска получила год «домашней химии» за оскорбление милиционера в соцсети

30.03.2021 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска приговорил к году «домашней химии» 20-летнюю горожанку за оскорбление милиционера в соцсети, сообщают «Витьбичи».

По данным следствия, в сентябре прошлого года девушка разместила на странице паблика «Типичный Витебск» в инстаграм «оскорбительный комментарий» в адрес милиционера.

Суд признал девушку виновной в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Она получила год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. У нее конфисковали мобильный телефон.

Потерпевший милиционер заявил иск о компенсации морального вреда на 500 рублей. Обвиняемая выплатила ему эту сумму.

Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа называют «домашней химией». Осужденный остается дома, но должен выполнять ряд правил — например, ходить на работу, отмечаться в милиции.

 
Теги: Витебск
 
 
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По данным следствия, в сентябре прошлого года девушка разместила на странице паблика «Типичный Витебск» в инстаграм «оскорбительный комментарий» в адрес...
 
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