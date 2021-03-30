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Девушка из Витебска получила год «домашней химии» за оскорбление милиционера в соцсети
30.03.2021 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Витебска приговорил к году «домашней химии» 20-летнюю горожанку за оскорбление милиционера в соцсети,
По данным следствия, в сентябре прошлого года девушка разместила на странице паблика «Типичный Витебск» в инстаграм «оскорбительный комментарий» в адрес милиционера.
Суд признал девушку виновной в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Она получила год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. У нее конфисковали мобильный телефон.
Потерпевший милиционер заявил иск о компенсации морального вреда на 500 рублей. Обвиняемая выплатила ему эту сумму.
Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа
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По данным следствия, в сентябре прошлого года девушка разместила на странице паблика «Типичный Витебск» в инстаграм «оскорбительный комментарий» в адрес...
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