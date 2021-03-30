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С 1 апреля в брестском транспорте появятся электронные проездные билеты
30.03.2021 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 апреля в городском общественном транспорте для оплаты проезда будут использоваться, в том числе, и электронные проездные билеты. О этом сообщил мэр города Александр Рогачук.
Все городские автобусы и троллейбусы технически подготовлены и оснащены для приема необходимых платежей.
На первом этапе будут доступны новые виды проездных на определенное количество поездок при оплате через сервис Tix.
Через «Оплати» пассажиры смогут кроме разовых билетов приобрести месячные проездные билеты.
После проведения тестовых испытаний и готовности операторов линейка билетов будет дополнена всеми видами проездных.
— Параллельно работаем над увеличением количества билетных операторов. В настоящее время рассматриваем возможность вхождения на рынок электронной продажи билетов третьего оператора — CASHEW, — сообщил Рогачук.
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Все городские автобусы и троллейбусы технически подготовлены и оснащены для приема необходимых платежей.
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