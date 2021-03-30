С 1 апреля в брестском транспорте появятся электронные проездные билеты

Источник материала: Tut.by

С 1 апреля в городском общественном транспорте для оплаты проезда будут использоваться, в том числе, и электронные проездные билеты. О этом сообщил мэр города Александр Рогачук.

Все городские автобусы и троллейбусы технически подготовлены и оснащены для приема необходимых платежей.

На первом этапе будут доступны новые виды проездных на определенное количество поездок при оплате через сервис Tix.



Фото: Вечерний Брест

Через «Оплати» пассажиры смогут кроме разовых билетов приобрести месячные проездные билеты.





После проведения тестовых испытаний и готовности операторов линейка билетов будет дополнена всеми видами проездных.

— Параллельно работаем над увеличением количества билетных операторов. В настоящее время рассматриваем возможность вхождения на рынок электронной продажи билетов третьего оператора — CASHEW, — сообщил Рогачук.