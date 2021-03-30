В Орше осудили мужчину, который в новогодние праздники стрелял в племянницу и ее знакомого

Источник материала: Tut.by

В Орше к 1,5 года «домашней химии» приговорили мужчину, который стрелял из ружья в племянницу и ее знакомого, сообщает суд.

Инцидент, напомним, произошел в деревне Росский Селец Оршанского района вечером 2 января. 16-летняя девушка приехала с друзьями в гости к дедушке. Во дворе ее встретил 30-летний дядя. Он был пьян и угрожал племяннице убийством.

Девушка все же решилась войти в дом. Вскоре туда пришел родственник — с охотничьим ружьем. Увидев, что он заряжает его патронами, племянница с криком выбежала на улицу. Мужчина пошел за ней. С помощью знакомого парня девушке удалось убежать.

Сельчанин дважды выстрелил из ружья: вначале — в сторону убегавших, затем — в воздух.

Девушка и парень не пострадали, на следующий день они обратились в милицию.

Обвиняемый признал вину частично. Мужчину признали виновным в угрозе убийством.

Суд приговорил его к ограничению свободы на 1,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Он должен выплатить племяннице 1,5 тысячи рублей компенсации морального вреда.