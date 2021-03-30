Адвокатов - под тотальный контроль? Как может измениться деятельность защитников

Источник материала: Tut.by

В Беларуси готовят изменения в закон об адвокатуре . В редакции TUT.BY есть как минимум три проекта — и каждый суровей предыдущего. Так, адвокатам, которые работают в бюро, могут запретить представлять клиентов по уголовным и административным делам, или вообще ликвидировать адвокатские бюро. А для бывших силовиков, чиновников и судей предлагают упростить получение адвокатской лицензии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Итак, в проекте закона содержится ограничение на осуществление защиты и представление интересов по уголовным и административным делам для адвокатов, осуществляющих деятельность индивидуально и в составе адвокатских бюро. Данный запрет планируется ввести в силу в течение года со дня принятия этих изменений. В более поздних проектах закона исключается понятие адвокатского бюро — все должны перейти в юридические консультации. Обоснования такого существенного изменения не представлено.

Новая волна давления на адвокатов, участвующих в громких политических делах, началось после президентских выборов в августе 2020 года. За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак . Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон . Без лицензии может остаться Владимир Созончук, который защищает политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову). В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина. Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям. О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН. В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.

Кандидатуры на пост руководителей и членов советов коллегий должны быть согласованы с Министерством юстиции, срок полномочий после избрания — 4 года. Если Минюст дважды отклоняет предложенные кандидатуры, то ведомство представляет на голосование своих кандидатов. Если эти кандидаты дважды отклоняются на общем собрании, кандидаты от Минюста считаются выбранными.

Планируется отменить обязательный 3-летний стаж по специальности для кандидатов в адвокаты. При этом каждый кандидат должен будет получить одобрение в Министерстве юстиции. Существенно упрощается доступ в адвокатуру для бывших сотрудников судов, прокуратуры, органов юстиции, правоохранительных органах. Если такая кандидатура представлена руководителем соответствующего госорганов, кандидат проходит стажировку до трех месяцев и сдает квалификационный экзамен только в устной форме.

Также адвокатам могут запретить быть участниками или учредителями коммерческих организаций. Может быть введена обязательная аттестация для каждого адвоката, а еще республиканская коллегия совместно с Минюстом разработаем Правила профессиональной этики. За нарушение, как и прежде, могут лишать права на работу.

— Боюсь, что адвокатура полностью станет институтом в государственной системе, — комментировал в интервью TUT.BY адвокат Сергей Зикрацкий. — В ситуации, когда все руководство будет согласовываться или назначаться Минюстом, когда стажеры будут проходить фильтр в министерстве, мы получим адвокатуру, которая будет полностью зависеть от госоргана, у которого есть удобный инструмент в виде аттестации, в любой момент можно лишить лицензии «неудобного» специалиста. И это может коснуться не только так называемых политических дел. Может случиться так, что адвокаты будут бояться активно защищать клиентов, чтобы не потерять работу. Многие говорят, что не видят своего места в такой будущей адвокатуре. Если это произойдет, мы увидим массовый отток из адвокатуры на протяжении 6−12 месяцев после вступления в силу закона. Их заменят выпускники юрфаков, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов и судов, для них предполагается упрощенная процедура получения лицензии.

Кроме того, у Миниюста может появится право запрашивать и получать от адвокатов сведения и документы об их деятельности (правда, при условии соблюдения адвокатской тайны).

По сути, речь идет о тотальном контроле адвокатуры, что противоречит правилу, закрепленному Основными принципами, касающимися роли юристов (приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году): «Юристы имеют право создавать и являться членами самостоятельных профессиональных ассоциаций, представляющих их интересы, способствующих их непрерывному образованию и подготовке и защищающих их профессиональные интересы. Исполнительный орган профессиональных ассоциаций избирается ее членами и выполняет свои функции без вмешательства извне».

Белорусская республиканская коллегия адвокатов запрашивала мнение коллег по поводу возможных изменений, чтобы представить согласованную позицию до того, как документ будет рассмотрен в парламенте (а это может произойти уже на этой неделе, 2 апреля стартует весенняя сессия).

Адвокаты обращают внимание , что предоставленный срок для изучения и направления замечаний по проекту закона, значительно меняющего условия функционирования адвокатуры и адвокатов, был крайне мал — одни сутки. Проект закона не прошел публичное обсуждение, как это предусмотрено по закону . Также не решает ни одной проблемы из реально существующих и неоднократно обсуждавшихся в адвокатской среде, отсутствует обоснование предлагаемых изменений.