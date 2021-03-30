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Ветераны планируют активно участвовать в мероприятиях, посвященных Году народного единства
30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕдинство, развитие и независимость. Ветераны Минской области планируют активно участвовать в мероприятиях, посвященных Году народного единства. На девятой отчетно-выборной конференции в Минске затронули важные темы. Основная задача организации - социальная защита ветеранов, внедрение в жизнь людей старшего поколения современных технологий. Руководство республиканских, областных и районных ветеранских организаций обсудило вопросы патриотического воспитания и ответственности у молодого поколения.
Вместе обсудили и проведенную работу и составили план на следующую пятилеткуБелорусские ветераны живут насыщенной жизнью. Для них проводят конкурсы и встречи, в том числе онлайн. Действует около 190 клубов и более 150 творческих коллективов. Ежегодно определяют в области и лучшее ветеранское подворье. В списке призеров две сотни ухоженных зеленых территорий. А еще пенсионеры любят творить и кулинарить. На областную конференцию они привезли различные вкусности, которые во время встречи могли попробовать все желающие.
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Единство, развитие и независимость. Ветераны Минской области планируют активно участвовать в мероприятиях, посвященных Году народного единства. На девятой...
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