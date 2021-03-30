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Суд Первомайского района столицы огласил приговор одному из участников массовых беспорядков

30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

46-летний минчанин в ночь на 10 августа принимал активное участие в несанкционированных акциях, которые сопровождались погромами и блокировкой дорог в районе улицы Сурганова. Как итог обвинительный приговор – 3 года усиленного режима. Кстати,  это минимальное наказание по данной статье. 

Инна Зубко, помощник прокурора Первомайского района г. Минска"Прокуратура  района предъявила иск в интересах УП "Минсктранс" к обвиняемому о возмещении имущественного вреда.  Суд согласился с предложенной стороной гособвинения квалификацией и мерой наказания. Так, приговорам суда обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание на срок 3 года с отбыванием наказания в условиях усиленного режима".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. Часть имущества обвиняемого  остается под арестом.

 
Теги: Минск
 
 
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46-летний минчанин в ночь на 10 августа принимал активное участие в несанкционированных акциях, которые сопровождались погромами и блокировкой дорог в районе улицы...
 
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