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Суд Первомайского района столицы огласил приговор одному из участников массовых беспорядков
30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT46-летний минчанин в ночь на 10 августа принимал активное участие в несанкционированных акциях, которые сопровождались погромами и блокировкой дорог в районе улицы Сурганова. Как итог обвинительный приговор – 3 года усиленного режима. Кстати, это минимальное наказание по данной статье.
Инна Зубко, помощник прокурора Первомайского района г. Минска: "Прокуратура района предъявила иск в интересах УП "Минсктранс" к обвиняемому о возмещении имущественного вреда. Суд согласился с предложенной стороной гособвинения квалификацией и мерой наказания. Так, приговорам суда обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание на срок 3 года с отбыванием наказания в условиях усиленного режима".
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. Часть имущества обвиняемого остается под арестом.
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46-летний минчанин в ночь на 10 августа принимал активное участие в несанкционированных акциях, которые сопровождались погромами и блокировкой дорог в районе улицы...
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