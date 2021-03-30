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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд Первомайского района столицы огласил приговор одному из участников массовых беспорядков 46-летний минчанин в ночь на 10 августа принимал активное участие в несанкционированных акциях, которые сопровождались погромами и блокировкой дорог в районе улицы...

46-летний минчанин в ночь на 10 августа принимал активное участие в несанкционированных акциях, которые сопровождались погромами и блокировкой дорог в районе улицы Сурганова. Как итог обвинительный приговор – 3 года усиленного режима. Кстати, это минимальное наказание по данной статье.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. Часть имущества обвиняемого остается под арестом.