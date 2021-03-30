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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О периоде уличной активности и борьбе с фейками - сегодня в проекте М. Петрашко "Успеть до полуночи" Оскорбления, угрозы и призывы к агрессивным действиям в соцсетях чаще всего не имеют ничего общего с реальностью. О том, как выглядят истинные лица протестов,...

Оскорбления, угрозы и призывы к агрессивным действиям в соцсетях чаще всего не имеют ничего общего с реальностью. О том, как выглядят истинные лица протестов, состоящие из радикально настроенных активистов. И о том, как ведут себя онлайн-революционеры в реальной жизни, рассказал первыйОб остром периоде уличной активности, о сделанных выводах и борьбе с фейками смотрите сегодня сразу послев авторском проекте Марии Петрашко