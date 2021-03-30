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К.Придыбайло о женских протестах в Беларуси в программе "Скажинемолчи"

30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси принимались попытки провести цветную революцию. Такой точкой зрения сегодня поделился Константин Придыбайло. Журналист стал гостем проекта Белтелерадиокомпании "Скажинемолчи".Константин начинал свою карьеру в отечественном эфире в Агентстве телевизионных новостей. Вот уже несколько лет работает в российских медиа. При этом  продолжает освещать события, происходящие в Беларуси, и делиться своими впечатлениями о том, что происходило в нашей стране в августе.

В ходе интервью Константин Придыбайло высказался и о женских протестах в Беларуси.

Еще больше хлестких высказываний Константина Придыбайло в телеграм-канале "Скажинемолчи". Там можно оставлять свои комментарии, а также предлагать гостей для следующих выпусков. Полные выпуски проекта смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".

 
Теги: Новости
 
 
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В Беларуси принимались попытки провести цветную революцию. Такой точкой зрения сегодня поделился Константин Придыбайло. Журналист стал гостем проекта...
 
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