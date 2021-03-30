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К.Придыбайло о женских протестах в Беларуси в программе "Скажинемолчи"
30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси принимались попытки провести цветную революцию. Такой точкой зрения сегодня поделился Константин Придыбайло. Журналист стал гостем проекта Белтелерадиокомпании
В ходе интервью Константин Придыбайло высказался и о женских протестах в Беларуси.
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В Беларуси принимались попытки провести цветную революцию. Такой точкой зрения сегодня поделился Константин Придыбайло. Журналист стал гостем проекта...
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