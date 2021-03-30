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В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмом
30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмомВ Следственном комитете Беларуси пересмотрели подходы к организации раскрытия и расследования уголовных дел экстремистской направленности. Это в первую очередь связано с масштабом преступлений этой категории наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследованию. Это потребовало пересмотра подходов в работе следователей при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения.
Алексей Бородько, начальник управления СК Беларуси: "В прошлом году к уголовной ответственности по направленным в суд делам привлечено более 350 лиц, 2/3 из которых признали свою вину полностью или частично.
Средний возраст обвиняемых составлял от 25 до 33 лет, почти половина из них нигде не работала и не училась
На данный момент СК расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом. Активно принимаются меры по идентификации всех лиц, участвовавших в массовых беспорядках и других противоправных деяниях, особенно по установлению их организаторов и координаторов".
С учетом накопленного опыта обновлена и методическая база. Даны рекомендации по оперативному установлению и привлечению виновных в экстремизме к ответственности.
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В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмом В Следственном комитете Беларуси пересмотрели подходы к организации раскрытия и расследования уголовных дел...
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