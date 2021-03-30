ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмом

30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмом

В Следственном комитете Беларуси пересмотрели подходы к организации раскрытия и расследования уголовных дел экстремистской направленности. Это в первую очередь связано с масштабом преступлений этой категории наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследованию. Это потребовало пересмотра подходов в работе следователей при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения.

В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмом


Алексей Бородько, начальник управления СК Беларуси:  "В прошлом году к уголовной ответственности по направленным в суд делам привлечено более 350 лиц, 2/3 из которых признали свою вину полностью или частично.

Средний возраст обвиняемых составлял от 25 до 33 лет, почти половина из них нигде не работала и не училась
На данный момент СК расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом. Активно принимаются меры по идентификации всех лиц, участвовавших в массовых беспорядках и других противоправных деяниях, особенно по установлению их организаторов и координаторов". 



С учетом накопленного опыта обновлена и методическая база. Даны рекомендации по оперативному установлению и привлечению виновных в экстремизме к ответственности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмом В Следственном комитете Беларуси пересмотрели подходы к организации раскрытия и расследования уголовных дел...
 
Новости дня
Новости общества
 
Каникулы в новом формате в школах Минской области: отдых и оздоровление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by