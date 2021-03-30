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В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмом

Средний возраст обвиняемых составлял от 25 до 33 лет, почти половина из них нигде не работала и не училась

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмом В СК Беларуси новые подходы в борьбе с экстремизмом В Следственном комитете Беларуси пересмотрели подходы к организации раскрытия и расследования уголовных дел...

В Следственном комитете Беларуси пересмотрели подходы к организации раскрытия и расследования уголовных дел экстремистской направленности. Это в первую очередь связано с масштабом преступлений этой категории наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследованию. Это потребовало пересмотра подходов в работе следователей при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения.С учетом накопленного опыта обновлена и методическая база. Даны рекомендации по оперативному установлению и привлечению виновных в экстремизме к ответственности.