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Каникулы в новом формате в школах Минской области: отдых и оздоровление

30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С пользой провести свободное от учебы время. Почти 10 тысяч детей отдыхают во время весенних каникул в оздоровительных лагерях Минской области. Так, в Борисове учеников 24-й школы собрал лагерь "Лесная поляна".

Там школьники знакомятся с белорусскими традициями и интерактивно путешествуют по достопримечательностям страны, заполняют карту Беларуси основными культурными объектами, принимая участие в конкурсах.

В Лошницкой гимназии, что в Борисовском районе, решили креативно подойти к вопросу организации досуга детей

Школьники всю неделю примеряют образы будущих бизнесменов, экологов и спасателей. Особый акцент на тимбилдинге - умении работать в команде. В Минской области на весенних каникулах работают более 300 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей. Отдыхать школьники будут по 4 апреля.

 
 
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С пользой провести свободное от учебы время. Почти 10 тысяч детей отдыхают во время весенних каникул в оздоровительных лагерях Минской области. Так, в Борисове...
 
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