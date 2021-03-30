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Подготовительная работа к оплате транспортного налога по-новому подходит к завершению

30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство по налогам и сборам уже получило сведения об автомобилях, которые прошли техосмотр в 2020. В ближайшее время информацию передаст и ГАИ. Напомним, авто, снятые с учета до 1 июля этого года, объектами налогооблажения считаться не будут. 

Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Транспортный налог будет исчисляться и оплачиваться по завершении года. По окончании 2021 года к 15 января 2022 надо будет его оплатить. Плата производится на основании извещения налогового органа. Единственное исключение - переходный 2021 год. Те граждане, у которых на 1 января 2021 года отсутствовало разрешение на допуск к участию в дорожном движении, вынуждены будут в 2021 году уплатить авансовый платеж.

Сумма фиксированная - 29 рублей, т.е. базовая величина. Для прицепов и мотоциклов - 20 рублей
Такие плательщики в следующем году уже произведут доплату транспортного налога до общеустановленных ставок".

При уплате транспортного налога будет действовать ряд льгот,  например, для пенсионеров и инвалидов.

 
 
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Министерство по налогам и сборам уже получило сведения об автомобилях, которые прошли техосмотр в 2020. В ближайшее время информацию передаст и ГАИ. Напомним, авто,...
 
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