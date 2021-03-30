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Сумма фиксированная - 29 рублей, т.е. базовая величина. Для прицепов и мотоциклов - 20 рублей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подготовительная работа к оплате транспортного налога по-новому подходит к завершению Министерство по налогам и сборам уже получило сведения об автомобилях, которые прошли техосмотр в 2020. В ближайшее время информацию передаст и ГАИ. Напомним, авто,...

Министерство по налогам и сборам уже получило сведения об автомобилях, которые прошли техосмотр в 2020. В ближайшее время информацию передаст и ГАИ. Напомним, авто, снятые с учета до 1 июля этого года, объектами налогооблажения считаться не будут.При уплате транспортного налога будет действовать ряд льгот, например, для пенсионеров и инвалидов.