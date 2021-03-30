|
Подготовительная работа к оплате транспортного налога по-новому подходит к завершению
30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство по налогам и сборам уже получило сведения об автомобилях, которые прошли техосмотр в 2020. В ближайшее время информацию передаст и ГАИ. Напомним, авто, снятые с учета до 1 июля этого года, объектами налогооблажения считаться не будут.
Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Транспортный налог будет исчисляться и оплачиваться по завершении года. По окончании 2021 года к 15 января 2022 надо будет его оплатить. Плата производится на основании извещения налогового органа. Единственное исключение - переходный 2021 год. Те граждане, у которых на 1 января 2021 года отсутствовало разрешение на допуск к участию в дорожном движении, вынуждены будут в 2021 году уплатить авансовый платеж.
Сумма фиксированная - 29 рублей, т.е. базовая величина. Для прицепов и мотоциклов - 20 рублей
Такие плательщики в следующем году уже произведут доплату транспортного налога до общеустановленных ставок".
При уплате транспортного налога будет действовать ряд льгот, например, для пенсионеров и инвалидов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство по налогам и сборам уже получило сведения об автомобилях, которые прошли техосмотр в 2020. В ближайшее время информацию передаст и ГАИ. Напомним, авто,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)