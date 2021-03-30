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Соревнования спасателей в Витебске
30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпециалистам подразделения областного управления МЧС пришлось на скорость забегать на 22-й этаж дома. Условия максимально приближены к реальным. Команды по три человека, на каждом амуниция весом 20 кг. Длина вертикальной дистанции составила почти 70 м.
Лучшее время - минута 43 секунды. Рекорд Витебской области не побит, до него не хватило меньше секунды. По итогам старта самые подготовленные атлеты войдут в сборную региона и представят север страны на республиканских соревнованиях в апреле в Минске.
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Специалистам подразделения областного управления МЧС пришлось на скорость забегать на 22-й этаж дома. Условия максимально приближены к реальным. Команды по три...
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