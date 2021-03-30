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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Старицкая больница в Копыльском районе стала лучшей по итогам республиканского смотра-конкурса Качественная и доступная медицина на всех уровнях. ФАПы, амбулатории, участковые больницы - именно на них основная нагрузка по обслуживанию пациентов Минской...

Качественная и доступная медицина на всех уровнях. ФАПы, амбулатории, участковые больницы - именно на них основная нагрузка по обслуживанию пациентов Минской области. Уровень оказания медицинских услуг там высокий.Это подтверждает и статус, например, Старицкой участковой больницы, что в Копыльском районе. В своей номинации она стала лучшей по итогам республиканского смотра-конкурса. О качественной медицине шаговой доступности