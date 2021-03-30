ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старицкая больница в Копыльском районе стала лучшей по итогам республиканского смотра-конкурса

30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Качественная и доступная медицина на всех уровнях. ФАПы, амбулатории, участковые больницы - именно на них основная нагрузка по обслуживанию пациентов Минской области. Уровень оказания медицинских услуг там высокий. 



Это подтверждает и статус, например, Старицкой участковой больницы, что в Копыльском районе. В своей номинации она стала лучшей по итогам республиканского смотра-конкурса. О качественной медицине шаговой доступности  Алена Витко (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Качественная и доступная медицина на всех уровнях. ФАПы, амбулатории, участковые больницы - именно на них основная нагрузка по обслуживанию пациентов Минской...
 
Новости дня
Новости общества
 
Газета «Новы час» получила предупреждение - за информацию, которая может нанести «вред национальным интересам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by