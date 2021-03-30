|
Старицкая больница в Копыльском районе стала лучшей по итогам республиканского смотра-конкурса
30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКачественная и доступная медицина на всех уровнях. ФАПы, амбулатории, участковые больницы - именно на них основная нагрузка по обслуживанию пациентов Минской области. Уровень оказания медицинских услуг там высокий.
Это подтверждает и статус, например, Старицкой участковой больницы, что в Копыльском районе. В своей номинации она стала лучшей по итогам республиканского смотра-конкурса. О качественной медицине шаговой доступности Алена Витко (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Качественная и доступная медицина на всех уровнях. ФАПы, амбулатории, участковые больницы - именно на них основная нагрузка по обслуживанию пациентов Минской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)