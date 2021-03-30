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Прогноз погоды на 31 марта
30.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять теплая воздушная масса, ночью и утром по восточной половине республики сохранится влияние атмосферного фронта.
31 марта (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять теплая воздушная масса, ночью и утром по восточной половине республики сохранится влияние...
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