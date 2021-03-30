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Полномочия и ответственность госорганов

Земельные отношения - под контролем государства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О перераспределении полномочий между госорганами говорят во Дворце Независимости Расширение сфер влияния, дополнительная нагрузка и ответственность. О перераспределении полномочий между государственными органами говорят сегодня во Дворце...

Расширение сфер влияния, дополнительная нагрузка и ответственность. О перераспределении полномочий между государственными органами говорят сегодня во Дворце Независимости.Почву к важному разговору готовили еще с минувшего года. Совет министров вместе с экспертами подготовил пакет предложений. На начальном этапе становления, в кризисные 90-е, Беларусь пошла по пути сильной президентской власти, замкнув решение множества вопросов на Главу государства. Мера вынужденная: необходимо было навести порядок в работе с бюджетом, не растерять госимущество, параллельно с приватизацией порождая олигархов, сберечь страну для будущих поколений. Достичь этого удалось благодаря единой государственной политике на всех уровнях. Пришло время еще раз посмотреть, какие решения на каком уровне должны приниматься. Отдельное внимание Президент заострил на вопросах распоряжения землей. Это как раз та сфера, где размывать полномочия Главы государства не следует.Важный момент: все решения должны быть увязаны с работой конституционной комиссии. Выверенная вертикаль власти с четкими полномочиями будет логичной составляющей обновленного Основного закона страны.