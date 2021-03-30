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Девушка в Минске посидела у Вечного огня - ее задержали за «надругательство над памятником»

30.03.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали девушку, которая сидела у Вечного огня на площади Победы: в белом платье и с бело-красно-белым флагом. Милиция называет это надругательством над памятником, о ситуации сообщается в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.


Скриншот: видео ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники криминальной милиции мониторили интернет и «выявили видеоролик деструктивного характера». На нем — девушка, которая просто сидит на мраморной плитке у Вечного огня на площади Победы. На ней — летнее белое платье и бело-красно-белый флаг на плечах.

Видео было опубликовано 25 марта, сегодня девушку задержали.

— С ее слов, она хотела хайпануть на волне протестной активности в Беларуси. Также девушка рассказала, что ранее принимала участие в несанкционированных акциях, — рассказал первый замначальника Партизанского РУВД Минска, начальник криминальной милиции Юрий Арловский.

Девушка в записи милиции сообщила, что «раскаивается» и «никому такое повторять не советует».

Отметим, что видео с «признаниями» задержанных МВД публикует регулярно.

Как ранее заявлял TUT.BY правозащитник Валентин Стефанович, подобные действия милиции являются «противозаконными и аморальными», и советовал обжаловать их.

По Закону «Об органах внутренних дел» деятельность органов внутренних дел осуществляется на принципах законности; уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан; гуманизма.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали девушку, которая сидела у Вечного огня на площади Победы - в белом платье и с бело-красно-белым флагом. Милиция называет это надругательством над...
 
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