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Девушка в Минске посидела у Вечного огня - ее задержали за «надругательство над памятником»
30.03.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали девушку, которая сидела у Вечного огня на площади Победы: в белом платье и с бело-красно-белым флагом. Милиция называет это надругательством над памятником, о ситуации сообщается в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники криминальной милиции мониторили интернет и «выявили видеоролик деструктивного характера». На нем — девушка, которая просто сидит на мраморной плитке у Вечного огня на площади Победы. На ней — летнее белое платье и бело-красно-белый флаг на плечах.
Видео было опубликовано 25 марта, сегодня девушку задержали.
— С ее слов, она хотела хайпануть на волне протестной активности в Беларуси. Также девушка рассказала, что ранее принимала участие в несанкционированных акциях, — рассказал первый замначальника Партизанского РУВД Минска, начальник криминальной милиции Юрий Арловский.
Девушка в записи милиции сообщила, что «раскаивается» и «никому такое повторять не советует».
Отметим, что видео с «признаниями» задержанных МВД публикует регулярно.
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В Минске задержали девушку, которая сидела у Вечного огня на площади Победы - в белом платье и с бело-красно-белым флагом. Милиция называет это надругательством над...
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