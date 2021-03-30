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В Минске пропал ветеран спецподразделения «Алмаз». Ранее о задержании человека с такими инициалами рассказал Макар
30.03.2021 19:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в начале февраля пропал бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз», подполковник Вячеслав Сидоракин. Об этом дочь пропавшего Анна
Вячеслав Сидоракин служил в «Алмазе» до 2008 года. Возглавлял службу пиротехнического обеспечения и применения специальных средств, дослужился до подполковника. В 2003 году
Вскоре после выхода на свободу, рассказывает Анна, ее родители развелись и отец уехал в Россию. Там работал в компании, которая занимается демонтажом зданий и сооружений, в том числе с применением химических средств и взрывчатки. О его работе
— Бацька жыў паміж Мінскам і Масквой. Зімой ён быў у Беларусі - і 9 лютага ён проста знік. Бацька збіраўся ўвечары сустрэцца са знаёмай, але не прыйшоў на сустрэчу. Першы тыдзень мы зусім нічога не ведалі, шукалі яго. Я баялася, што яго ўвогуле забілі, — рассказывает Анна.
По словам девушки, вскоре у них появилась информация, что отец находится в СИЗО КГБ. Однако подтвердить ее официально семья не может.
— Афіцыйнага пацверджання гэтаму няма, нам ніхто нічога не кажа, перадачы для яго не прымаюць. На сувязь са мной ці бабуляй, яго мамай, ніхто не выходзіў. Адпаведна, у якім ён статусе і з чым звязана затрыманне я таксама не ведаю. У чым яго абвінавачваюць — невядома. Але ёсць інфармацыя, што ён быў затрыманы не адзін, а было яшчэ некалькі чалавек. Хто яны, я казаць не буду.
Задержание отца девушка связывает с тем, что ранее тот «служил в органах» в «непростом подразделении». Добавляет, что Сидоракин политикой не интересовался и в акциях не участвовал. Она уверена, что отца задержали незаконно.
Получить комментарий по поводу Вячеслава Сидоракина в пресс-службе КГБ «Нашай Ніве» не удалось.
На прошлой неделе, напомним, бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар разместил
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В Минске пропал ветеран спецподразделения «Алмаз». Ранее о задержании человека с такими инициалами рассказал Макар
Задержание отца девушка связывает с тем, что ранее тот «служил в органах» в «непростом подразделении». Добавляет, что Сидоракин политикой не интересовался и в...
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