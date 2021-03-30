В Минске пропал ветеран спецподразделения «Алмаз». Ранее о задержании человека с такими инициалами рассказал Макар

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в начале февраля пропал бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз», подполковник Вячеслав Сидоракин. Об этом дочь пропавшего Анна рассказала изданию «Наша Ніва». Она предполагает, что отец находится в СИЗО КГБ. Однако официального подтверждения этой информации у нее нет. Ранее о задержании человека в таком же звании и с такими же инициалами в связи с готовящимися в стране провокациями рассказал живущий за границей силовик Игорь Макар в видеообращении к главе КГБ Ивану Тертелю.



Фото с сайта «Наша Ніва»

Вячеслав Сидоракин служил в «Алмазе» до 2008 года. Возглавлял службу пиротехнического обеспечения и применения специальных средств, дослужился до подполковника. В 2003 году был награжден орденом «За службу Родине» III степени. В 2008-м его осудили за незаконную предпринимательскую деятельность, в феврале 2011 года — освободили.

Вскоре после выхода на свободу, рассказывает Анна, ее родители развелись и отец уехал в Россию. Там работал в компании, которая занимается демонтажом зданий и сооружений, в том числе с применением химических средств и взрывчатки. О его работе писали местные СМИ.

— Бацька жыў паміж Мінскам і Масквой. Зімой ён быў у Беларусі - і 9 лютага ён проста знік. Бацька збіраўся ўвечары сустрэцца са знаёмай, але не прыйшоў на сустрэчу. Першы тыдзень мы зусім нічога не ведалі, шукалі яго. Я баялася, што яго ўвогуле забілі, — рассказывает Анна.

По словам девушки, вскоре у них появилась информация, что отец находится в СИЗО КГБ. Однако подтвердить ее официально семья не может.

— Афіцыйнага пацверджання гэтаму няма, нам ніхто нічога не кажа, перадачы для яго не прымаюць. На сувязь са мной ці бабуляй, яго мамай, ніхто не выходзіў. Адпаведна, у якім ён статусе і з чым звязана затрыманне я таксама не ведаю. У чым яго абвінавачваюць — невядома. Але ёсць інфармацыя, што ён быў затрыманы не адзін, а было яшчэ некалькі чалавек. Хто яны, я казаць не буду.

Задержание отца девушка связывает с тем, что ранее тот «служил в органах» в «непростом подразделении». Добавляет, что Сидоракин политикой не интересовался и в акциях не участвовал. Она уверена, что отца задержали незаконно.

Получить комментарий по поводу Вячеслава Сидоракина в пресс-службе КГБ «Нашай Ніве» не удалось.

На прошлой неделе, напомним, бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар разместил видео обращения к главе КГБ Ивану Тертелю. Макар заявил, что у него есть доказательства того, что в стране готовятся провокации, которые могут привести к жертвам. Он называет звания и инициалы троих уже якобы задержанных людей (двое силовиков и один гражданский по имени Сергей). Среди них — подполковник В. С.