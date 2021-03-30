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На доме в ЖК «Каскад» установили большой государственный флаг

30.03.2021 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На крыше одного из домов в ЖК «Каскад» сегодня установили большой государственный флаг на шпиле. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

На крыше многоэтажки на улице Скрыганова неизвестные люди в масках установили флагшток высотой примерно пять метров, а потом разместили на нем государственный флаг.

Это первый красно-зеленый флаг на доме в этом жилом комплексе.


Фото: читатели TUT.BY

Фото: читатели TUT.BY

Фото: читатели TUT.BY

«Каскад» — один из «протестных» кварталов Минска, местные жители не раз размещали между домами бело-красно-белые флаги, собирались на дворовые чаепития, выходили в цепочки солидарности, ходили дворами на марши.

Неизвестные устанавливали государственные флаги на крышах домов в «протестных» дворах и раньше.

В конце октября на крыше ЖК «Мегаполис» на проспекте Дзержинского появился государственный флаг на шпиле, его повесили неизвестные в масках, сняв перед этим бело-красно-белый, а потом приварили к конструкциям крыши колючую проволоку.

Под присмотром силовиков крепили государственную символику и на крышах домов в Новой Боровой. В этом квартале флаги под сигнализацией и видеонаблюдением, местным жителям даже предлагали скинуться на охрану. 

После протестов красно-зеленые флаги установили на очень многих государственных административных зданиях, мы даже пробовали подсчитать, сколько их в центре.

 
Теги: Минск
 
 
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На крыше многоэтажки на улице Скрыганова неизвестные люди в масках установили флагшток высотой примерно пять метров, а потом разместили на нем государственный...
 
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