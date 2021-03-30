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На доме в ЖК «Каскад» установили большой государственный флаг
30.03.2021 19:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На крыше одного из домов в ЖК «Каскад» сегодня установили большой государственный флаг на шпиле. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
На крыше многоэтажки на улице Скрыганова неизвестные люди в масках установили флагшток высотой примерно пять метров, а потом разместили на нем государственный флаг.
Это первый красно-зеленый флаг на доме в этом жилом комплексе.
«Каскад» — один из «протестных» кварталов Минска, местные жители не раз размещали между домами бело-красно-белые флаги, собирались на дворовые чаепития, выходили в цепочки солидарности, ходили дворами на марши.
Неизвестные устанавливали государственные флаги на крышах домов в «протестных» дворах и раньше.
В конце октября на крыше ЖК «Мегаполис» на проспекте Дзержинского появился государственный флаг на шпиле, его
Под присмотром силовиков
После протестов красно-зеленые флаги установили на очень многих государственных административных зданиях, мы даже пробовали подсчитать,
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На крыше многоэтажки на улице Скрыганова неизвестные люди в масках установили флагшток высотой примерно пять метров, а потом разместили на нем государственный...
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