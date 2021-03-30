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За нападение на милиционеров в Гродно вынесли приговор 4 местным жителям
30.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСобытия развернулись 27 сентября прошлого года в областном центре. 49-летний ранее судимый мужчина принял участие в несанкционированном массовом мероприятии. Он несколько раз ударил милиционера, чтобы избежать задержания. В конфликт с правоохранителями также вступили еще трое местных жителей. В милиционеров бросали различные предметы, угрожали расправой. В результате потерпевшим причинили телесные повреждения, побои и физическую боль. Установлено, что один из обвиняемых ранее многократно судим. О нем мы уже рассказывали ранее - Андрей Севертока. Рэкетир из 90-х.
В 2018 году он освободился из колонии, где отбывал 14 лет. Вернувшись, на путь исправления не встал. Более того, после задержания в сентябре совершил побег из-под стражи.
Сергей Петрашко, старший помощник прокурора г. Гродно: "Приговором суда Ленинского района г. Гродно они признаны виновными в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также принуждения к изменению характера этой деятельности. Обвиняемый, совершивший побег из-под стражи, признан виновным также по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса. Всем обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 с половиной до 5 с половиной лет".
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События развернулись 27 сентября прошлого года в областном центре. 49-летний ранее судимый мужчина принял участие в несанкционированном массовом мероприятии. Он...
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