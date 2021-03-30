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Минчанка надругалась над монументом Победы в Минске
30.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские правоохранители отреагировали на ролик, который опубликовала в интернете минчанка. Женщина надругалась над монументом Победы. Видео было опубликовано 25 марта. Дата выбрана не случайно. Со слов женщины, она хотела хайпануть на волне протестов. При этом ранее она также принимала участие в несанкционированных акциях.
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Белорусские правоохранители отреагировали на ролик, который опубликовала в интернете минчанка. Женщина надругалась над монументом Победы. Видео было...
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