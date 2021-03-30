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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанка надругалась над монументом Победы в Минске Белорусские правоохранители отреагировали на ролик, который опубликовала в интернете минчанка. Женщина надругалась над монументом Победы. Видео было...

Белорусские правоохранители отреагировали на ролик, который опубликовала в интернете минчанка. Женщина надругалась над монументом Победы. Видео было опубликовано 25 марта. Дата выбрана не случайно. Со слов женщины, она хотела хайпануть на волне протестов. При этом ранее она также принимала участие в несанкционированных акциях.