Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По факту разбойного нападения на отделение банка в Петриковском районе возбудено уголовное дело Подозреваемого задержали по горячим следам. Это 46-летний житель Мозыря. Ранее он уже был судим. Как выяснилось, мужчина напал на сотрудницу банка, когда та выходила...

Подозреваемого задержали по горячим следам. Это 46-летний житель Мозыря. Ранее он уже был судим. Как выяснилось, мужчина напал на сотрудницу банка, когда та выходила из отделения. Он затолкал ее внутрь, связал руки скотчем, потом забрал из сейфа деньги, закрыл пострадавшую и сбежал. По информации СК, добычей злоумышленника стали 3 тыс. рублей и 1 300 долларов. Кстати, деньги, топор, по всей видимости, пистолет Макарова и патроны милиция нашла в заброшенном доме, где скрывался мужчина.