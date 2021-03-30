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Отдых в детских лагерях с поправкой на эпидситуацию

30.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Детские оздоровительные лагеря страны начали подготовку к новому сезону. Разумеется, с поправкой на эпидситуацию. К примеру, в Щучинском районе свой вклад в благоустройство местного лагеря внесли школьники. Ребята, которые через несколько месяцев приедут сюда на отдых, сегодня убрали прошлогоднюю листву и установили скворечники. В каких условиях будут оздоравливаться дети - репортаж Юрия Карнеловича.

Детские оздоровительные лагеря готовятся к сезону

На улице только сошел снег, а в детском оздоровительном лагере "Космодром" уже вовсю кипит работа. Технический персонал выводит здания из зимней консервации. Генеральная уборка помещений, подключение электричества, подготовка площадок под будущее строительство. В этом сезоне на нужды лагеря из районного бюджета выделили около 120 тыс. рублей. 

Иван Гвоздовский, управляющий Щучинским районным центром для обеспечения деятельности в сфере образования, спорта и туризма: "Проектно-сметная документация была изготовлена еще в прошлом году. В этом году предусмотрены средства. В настоящий момент проводится тендер на выбор подрядной организации, которая проведет строительные работы. И к началу оздоровительного сезона работы однозначно будут выполнены".

Современная материально-техническая база

"Космодром" единственный оздоровительный лагерь в Щучинском районе, поэтому условия для отдыха детей здесь на особом контроле. Полностью обновлена столовая и пищеблок. Во всех корпусах установлена новая мебель. Уже сегодня разрабатываются культурные и образовательные программы на летние смены.

Жанна Метько, замначальника отдела образования, спорта и туризма Щучинского райисполкома: "Мы очень стараемся привлечь к оздоровлению детей-сирот, детей-инвалидов. У нас есть интересные молодежные смены, интеллектуальные смены, поэтому мы стараемся сделать все для того, чтобы детям был отдых интересен. И комфортные создаем условия".

Школьники помогают в подготовке оздоровительных лагерей

Подготовкой лагеря к оздоровительному сезону занимаются не только взрослые. Сегодня ученики школы из соседнего городского поселка приехали в "Космодром", чтобы помочь с наведением порядка и обустройством территории. Ребята сами смастерили скворечники и развесили на деревья. Русалина Демидчик в лагере отдыхает с 6 лет. Говорит: атмосфера здесь особая, много друзей и хорошие вожатые. Это лето школьница тоже планирует провести с пользой.

Русалина Демидчик, ученица 11 класса Остринской средней школы: "Для меня этот лагерь как родной. И сейчас, когда выпала возможность весной подготовить его к следующей смене, к отдыху,  почему бы нет… Тем более буду здесь отдыхать. Для меня это честь".

Времени на подготовку лагеря к сезону предостаточно. Помочь обещают все учреждения образования и предприятия района.

Детский оздоровительный лагерь "Космодром" - место уникальное. Расположен он в сосновом лесу на берегу водохранилища. За сезон здесь отдыхают более полутысячи школьников со всего Щучинского района.

Отдых с поправкой на эпидситуацию

Правда, уже второй год подряд  коррективы в работу лагеря вносит эпидемиологическая ситуация. Чтобы максимально обезопасить воспитанников, администрация разработала специальные условия пребывания для школьников. Количество детей в смене сократили ровно наполовину.

Янина Мисюк, директор детского оздоровительного лагеря "Космодром": "Принято решение о наборе смен -  полсмены. Это 62 человека будут отдыхать. Все корпуса будут заняты, дети будут расселены по два человека в комнате. В столовой тоже будет соблюдаться дистанция, мероприятия планироваться с учетом того, чтобы дети как можно меньше находились в помещении все вместе. Больше будут находиться на природе".

Все подготовительные работы с учетом строительства новых объектов планируют завершить к середине мая. А первых посетителей лагерь примет уже 1 июня. 

 
 
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Детские оздоровительные лагеря страны начали подготовку к новому сезону. Разумеется, с поправкой на эпидситуацию. К примеру, в Щучинском районе свой вклад в...
 
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