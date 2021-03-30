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Детские оздоровительные лагеря готовятся к сезону

Современная материально-техническая база

Школьники помогают в подготовке оздоровительных лагерей

Отдых с поправкой на эпидситуацию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отдых в детских лагерях с поправкой на эпидситуацию Детские оздоровительные лагеря страны начали подготовку к новому сезону. Разумеется, с поправкой на эпидситуацию. К примеру, в Щучинском районе свой вклад в...

Детские оздоровительные лагеря страны начали подготовку к новому сезону. Разумеется, с поправкой на эпидситуацию. К примеру, в Щучинском районе свой вклад в благоустройство местного лагеря внесли школьники. Ребята, которые через несколько месяцев приедут сюда на отдых, сегодня убрали прошлогоднюю листву и установили скворечники. В каких условиях будут оздоравливаться дети - репортажНа улице только сошел снег, а в детском оздоровительном лагере "Космодром" уже вовсю кипит работа. Технический персонал выводит здания из зимней консервации. Генеральная уборка помещений, подключение электричества, подготовка площадок под будущее строительство. В этом сезоне на нужды лагеря из районного бюджета выделили около 120 тыс. рублей."Космодром" единственный оздоровительный лагерь в Щучинском районе, поэтому условия для отдыха детей здесь на особом контроле. Полностью обновлена столовая и пищеблок. Во всех корпусах установлена новая мебель. Уже сегодня разрабатываются культурные и образовательные программы на летние смены.Подготовкой лагеря к оздоровительному сезону занимаются не только взрослые. Сегодня ученики школы из соседнего городского поселка приехали в "Космодром", чтобы помочь с наведением порядка и обустройством территории. Ребята сами смастерили скворечники и развесили на деревья. Русалина Демидчик в лагере отдыхает с 6 лет. Говорит: атмосфера здесь особая, много друзей и хорошие вожатые. Это лето школьница тоже планирует провести с пользой.Времени на подготовку лагеря к сезону предостаточно. Помочь обещают все учреждения образования и предприятия района.Детский оздоровительный лагерь "Космодром" - место уникальное. Расположен он в сосновом лесу на берегу водохранилища. За сезон здесь отдыхают более полутысячи школьников со всего Щучинского района.Правда, уже второй год подряд коррективы в работу лагеря вносит эпидемиологическая ситуация. Чтобы максимально обезопасить воспитанников, администрация разработала специальные условия пребывания для школьников. Количество детей в смене сократили ровно наполовину.Все подготовительные работы с учетом строительства новых объектов планируют завершить к середине мая. А первых посетителей лагерь примет уже 1 июня.