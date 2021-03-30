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Наталья Кочанова с рабочей поездкой на Белмедпрепаратах
30.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоля отечественных лекарственных препаратов на белорусском рынке должна составлять не менее 75 % по итогу следующей пятилетки. Такой посыл прозвучал во время рабочей поездки на Белмедпрепараты от председателя Совета Республики. Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия и встретилась с его коллективом. Беседа прошла в формате открытого диалога. Закрытых тем не было: от деятельности самого предприятия, производства вакцины до бытовых вопросов и в целом ситуации в стране. Наталья Кочанова подчеркнула: проведение таких встреч уже стало традицией. Они позволяют узнать о том, как живут люди, какие у них есть вопросы к власти, с какими проблемами сталкиваются.
Сергей Беляев, гендиректор РУП "Белмедпрепараты": "Они обязательны для того, чтобы мы понимали те процессы, которые происходят в органах госуправления, какие новации подразумеваются в ближайшее время, какие обсуждаются новации. И, наверное, важна обратная связь от нас, от граждан, от работников предприятий. Наши руководители тоже черпают информацию о том, чего мы ожидаем, чего мы хотим. На следующую пятилетку сформирована амбициозная программа по внедрению новых продуктов и по расширению производства уже существующих линеек, для того чтобы мы могли полностью удовлетворять белорусских рынок. Мы введем порядка тридцати новых лекарственных препаратов".
Белмедпрепараты - одно из ведущих фармацевтических предприятий нашей страны. Сегодня здесь трудятся более 2,5 тыс. человек и выпускают свыше 350 наименований лекарственных средств - от таблеток до гелей. Их поставляют в 31 страну. Производство налажено в Минске, Лиде и Скиделе. Сегодня здесь также производят препараты, которые используются в постковидный период или в период лечения от COVID-19.
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Доля отечественных лекарственных препаратов на белорусском рынке должна составлять не менее 75 % по итогу следующей пятилетки. Такой посыл прозвучал во время...
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