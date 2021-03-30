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Работа Конституционной комиссии в регионах

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Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений

Пакет предложений от Гомельского региона

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые перспективные предложения обсудят на заседании Конституционной комиссии Уже завтра состоится установочное заседание Конституционной комиссии. Ей поручено разработать предложения по изменению Основного закона Беларуси и обеспечить...

Уже завтра состоится установочное заседание Конституционной комиссии. Ей поручено разработать предложения по изменению Основного закона Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. Напомним, в состав комиссии вошли 36 человек - это юристы, представители промышленного блока и АПК, депутаты разных уровней, общественные деятели и молодежь. Все это время они ведут активный диалог и сбор мнений на местах - в тех регионах, где живут и работают. Предложения по изменению Конституции должны быть выработаны до 1 августа, окончательную точку поставит республиканский референдум. ПродолжитУроженец Полоцка, но хорошо знает проблемы и чаяния новополочан. Больше 20 лет жизни и профессиональной деятельности Олега Буевича отданы нефтеграду. Последние 4 года возглавляет городской Совет депутатов, но педагогический талант не забыт: вести диалог на равных - большое искусство. На диалоговых площадках новополочане озвучили более полутора тысяч предложений, какой быть Беларуси в будущем. Самые перспективные Олег Буевич обсудит с коллегами по Конституционной комиссии.В работе над главным документом государства важно не терять обратную связь с людьми. Поэтому встречи в коллективах почти каждый день. Сегодня Олег Буевич в аудитории Новополоцкого политехнического колледжа. Визави - будущие специалисты в нефтехимии.Новополоцк - самый молодой город Беларуси. И дело не только в том, что ему всего немного за 60. Здесь много учебных заведений: университет, колледжи. Даже центральная улица носит название Молодежная. Поэтому мнение молодых, креативных и неравнодушных хотят слышать.Обсуждают итоги 6 Всебелорусского народного собрания. Соглашаются: развитие страны невозможно без развития регионов.Те, кому в будущем строить независимость республики, опираясь на обновленную Конституцию, собеседники еще одного участника Конституционной комиссии, председателя Калинковичского районного Совета депутатов Виктора Замостика. Встреча в формате открытого микрофона состоялась в первой школе Калинковичей. Современных школьников интересуют взрослые вопросы.Свой список вопросов Виктору Замостику подготовил и коллектив Калинковичского отдела Департамента охраны. Защита информации в интернете, наделение Всебелорусского народного собрания статуса конституционного органа и сохранение президентской республики - актуальность тем не вызывает сомнения.В Гомельском регионе собран пакет предложений по десяти направлениям. Встречи в регионах продолжатся. Первый обмен мнениями уже завтра. Конституционная комиссия проведет установочное заседание.