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Праздник первой борозды отметили в Добрушском районе

30.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По всей стране сейчас идет массовый сев ранних яровых. В белорусской глубинке первые семена заложили с особым колоритом. По многовековой традиции на сельской ниве провели старинный обряд, чтобы урожай был особенно богатым. Успех дела закрепили энергонасыщенная техника, полные закрома семенного фонда и, конечно, корректировка структуры посевов с учетом погодных условий и опыта прошлых лет. Подробности у Анны Ковалевой.

В белорусской глубинке по случаю выхода сеялок в поля организовали старинный обрядовый праздник первой борозды. Под живые звуки народных песен в благодатную почву заложили первые отборные зерна. Сотни лет наши предки делали это вручную, а землю вспахивали лошадьми. 

Готовность техники к весенне-полевым работам

Сегодня труд хлеборобов механизирован. В технологиях нового времени немалую роль играет энергонасыщенная техника. Ее исправность -  весной один из приоритетов. Александр Вениченко без пяти минут пенсионер, на земле работает уже 40 лет. В своем хозяйстве  один из лучших. Ловко управляет и трактором, и зерноуборочным комбайном. 

Александр Вениченко, механизатор КСУП "Оборона": "Когда-то же комбайны были не такими, как в это время. А раньше же и цепями зерно отбивали. В том году раньше выехали, а в этом году позже. Но ничего, мы постараемся  все запахать, посеять, чтобы у нас были урожаи хорошие".

Хозяйства полностью обеспечены семенами

К слову, в 2020 весна была ранняя. В этом же году почва прогрелась на пару недель позже. В ожидании плюсовых температур агрономы скорректировали структуру посевов. В разных хозяйствах страны ставка сделана на востребованную культуру, которая даст лучший урожай и принесет наибольшую прибыль.

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Для обеспечения сахарной отрасли мы увеличиваем площади под сахарную свеклу. А для обеспечения населения гречневой крупой увеличиваем площади гречихи. На 5000 будет посеяно больше, гречихи будет 31 000 гектаров. Почти на 27 % мы увеличили площади картофеля и овощей".

Весенние полевые работы 

В Добрушском районе, к примеру, увеличили яровой клин, а вот кукурузных полей в этом году будет чуть меньше. 

Максим Толкачев, председатель КСУП "Оборона": "Техникой мы обеспечены. Вся техника исправна у нас. Семена у нас тоже  100 % под посевную. На следующей неделе начнем уже завозить семена кукурузы. С апреля начнем кукурузу сеять".

Сейчас техника в полях практически круглые сутки. Пока одни площади только готовят к сезону, другие - уже засевают.

Кроме посевной,  ведутся в полях и другие работы. Вот уже несколько дней в этом районе идет подкормка озимой пшеницы. Азотные удобрения планируют внести в течение двух недель.

Сев ранних яровых 

На результат в полях по всей стране сейчас работают более 9 тысяч единиц техники. В посевной же задействовано 150 тысяч агрегатов. При условиях хорошей погоды в южных регионах завершить сев ранних яровых планируют в ближайшие 10 дней. 
 
 
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По всей стране сейчас идет массовый сев ранних яровых. В белорусской глубинке первые семена заложили с особым колоритом. По многовековой традиции на сельской ниве...
 
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