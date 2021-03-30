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Готовность техники к весенне-полевым работам

Хозяйства полностью обеспечены семенами

Весенние полевые работы

Сев ранних яровых

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник первой борозды отметили в Добрушском районе По всей стране сейчас идет массовый сев ранних яровых. В белорусской глубинке первые семена заложили с особым колоритом. По многовековой традиции на сельской ниве...

По всей стране сейчас идет массовый сев ранних яровых. В белорусской глубинке первые семена заложили с особым колоритом. По многовековой традиции на сельской ниве провели старинный обряд, чтобы урожай был особенно богатым. Успех дела закрепили энергонасыщенная техника, полные закрома семенного фонда и, конечно, корректировка структуры посевов с учетом погодных условий и опыта прошлых лет. Подробности уВ белорусской глубинке по случаю выхода сеялок в поля организовали старинный обрядовый праздник первой борозды. Под живые звуки народных песен в благодатную почву заложили первые отборные зерна. Сотни лет наши предки делали это вручную, а землю вспахивали лошадьми.Сегодня труд хлеборобов механизирован. В технологиях нового времени немалую роль играет энергонасыщенная техника. Ее исправность - весной один из приоритетов. Александр Вениченко без пяти минут пенсионер, на земле работает уже 40 лет. В своем хозяйстве один из лучших. Ловко управляет и трактором, и зерноуборочным комбайном.К слову, в 2020 весна была ранняя. В этом же году почва прогрелась на пару недель позже. В ожидании плюсовых температур агрономы скорректировали структуру посевов. В разных хозяйствах страны ставка сделана на востребованную культуру, которая даст лучший урожай и принесет наибольшую прибыль.В Добрушском районе, к примеру, увеличили яровой клин, а вот кукурузных полей в этом году будет чуть меньше.Сейчас техника в полях практически круглые сутки. Пока одни площади только готовят к сезону, другие - уже засевают.Кроме посевной, ведутся в полях и другие работы. Вот уже несколько дней в этом районе идет подкормка озимой пшеницы. Азотные удобрения планируют внести в течение двух недель.На результат в полях по всей стране сейчас работают более 9 тысяч единиц техники. В посевной же задействовано 150 тысяч агрегатов. При условиях хорошей погоды в южных регионах завершить сев ранних яровых планируют в ближайшие 10 дней.