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М. Пискорский: Чтобы дискредитировать действующую власть, оппозиции нужны жертвы
30.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыполняя задания своих кураторов, невероятные готовы пойти на любой самый гнусный поступок. Чтобы расшатать движение, в ход идут любые методы. В том числе пролитая кровь. Это сценарий любой цветной революции. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный польский политолог Матеуш Пискорский.
Эксперт считает, что так называемые беглые лидеры, которые якобы переживают за то, что творится на территории Беларуси, абсолютно не думают о том, что может произойти с гражданами, которые по их призывам принимают участие в противозаконных мероприятиях.
Матеуш Пискорский, политолог (Польша): "Я думаю, что оппозиция пытается спровоцировать резкий ответ власти и правоохранительным органам, чтобы потом опять заговорить про масштабные репрессии, опять призывать к определенным демонстрациям, определенным формам общественного сопротивления. Но я не думаю, что это сработает. При любых сценариях цветных революций, которые организовывались в разных странах мира, мы как раз наблюдали то, что организаторам и кураторам всех этих мероприятий было необходимо создать. Во-первых, условия для жестких реакций со стороны власти, во-вторых, думать о том, как создать образ мучеников.
Никто из тех участников разного рода несанкционированных событий, демонстраций, пикетов, которые в силу нарушения правопорядка пострадали тогда, еще не получил никакой поддержки от тех же лидеров оппозиции, которые сами себя обезопасили тем, что находятся за пределами страны".
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Выполняя задания своих кураторов, невероятные готовы пойти на любой самый гнусный поступок. Чтобы расшатать движение, в ход идут любые методы. В том числе пролитая...
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