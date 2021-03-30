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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так М. Пискорский: Чтобы дискредитировать действующую власть, оппозиции нужны жертвы Выполняя задания своих кураторов, невероятные готовы пойти на любой самый гнусный поступок. Чтобы расшатать движение, в ход идут любые методы. В том числе пролитая...

Выполняя задания своих кураторов, невероятные готовы пойти на любой самый гнусный поступок. Чтобы расшатать движение, в ход идут любые методы. В том числе пролитая кровь. Это сценарий любой цветной революции. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный польский политолог Матеуш Пискорский.Эксперт считает, что так называемые беглые лидеры, которые якобы переживают за то, что творится на территории Беларуси, абсолютно не думают о том, что может произойти с гражданами, которые по их призывам принимают участие в противозаконных мероприятиях.