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В Бешенковичах жалуются на некачественную воду в кранах. Есть случаи отравления - пятеро детей в больнице
31.03.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Бешенковичей сообщают о проблемах с питьевой водой. Они отмечают, что идущая из-под крана вода имеет неприятный запах, а после ее употребления начинается рвота, диарея, поднимается температура.
Как сообщили TUT.BY местные жители, проблемы с водой — в районе улицы Молодежной и, возможно, на улице Урицкого.
— Запах появился еще 28-го числа, но власти говорят, что поломка случилась в ночь с 29 на 30 марта. Есть случаи отравления.
В местной группе
Что говорят местные власти
Районная газета «Заря» со ссылкой на городские власти
— До утра не рекомендуется использовать водопроводную воду для питья. Пока не будет выполнен необходимый объем восстановительных работ. Сейчас подача воды будет осуществляться через станцию обезжелезивания «Южная», перед запуском все водопроводные сети были продезинфицированы, — заверил заместитель председателя райисполкома Виктор Гришан.
Что касается жалоб людей на ухудшение самочувствия после употребления воды, то, по словам главврача центральной районной больницы, были госпитализированы пятеро детей. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью и жизни ничего не угрожает, а решение о госпитализации принято ввиду их малолетнего возраста.
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В Бешенковичах жалуются на некачественную воду в кранах. Есть случаи отравления - пятеро детей в больнице
Что касается жалоб людей на ухудшение самочувствия после употребления воды, то, по словам главврача центральной районной больницы, были госпитализированы пятеро...
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