Певцы отказываются от участия в «Славянском базаре», администрация фестиваля винит соцсети

Вокруг фестиваля «Славянский базар», малозаметного за границами госСМИ и круга любителей, в этом году развернулись нешуточные страсти. Артисты отказываются от участия, администрация фестиваля признала проблему и винит во всем давление в соцсетях.

«Славянский базар» остался без хедлайнера, другие артисты говорят, что не знали о приглашении или отказываются

Администрация фестиваля опубликовала программу, неравнодушные белорусы призвали артистов не участвовать. «Марув, не приезжайте в Беларуси, так вы поддержите то, что происходит здесь», - например, написал пользователь в Instagram певицы.

В результате посыпались отказы. Одну из причин, которую называли артисты: их никто официально не приглашал.

От участия отказались российские артисты Михаил Галустян и Александр Иванов из группы «Рондо».«Ребята, я вообще не в курсе, — заявил Михаил Галустян в Instagram. — Мои любимые белорусы, я не собирался выступать на «Славянском базаре»! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ! Всем мир».

Также отказался выступать на «Славянском базаре» артист из Минска Антон Табала (HOMIE). Об этом он сообщил в свем Instagram. «На днях поступило предложение выступить на «Славянском базаре». Отказался», — ц итирует его Telegraf.by. Отказался от участия и украинский шоумен Тимур Мирошниченко.

Вообще, список российских исполнителей, которые значатся в афише, но или не получали приглашения, или не решили вопрос об участии, - довольно длинный.

По словам певицы Тамары Гвердцители, она еще не получала официального приглашения. Пиар-директор Николая Баскова Марина Наумова сказала, что у них «нет никакой информации» о мероприятии. При этом фамилии Баскова и Гвердцители указаны в списке артистов, которые якобы будут выступать на торжественном открытии фестиваля.

Представитель Сергея Пенкина сообщил, что артист получил приглашение от организаторов «Славянского базара», но не принял окончательного решения об участии. Певица Алина Артц также еще думает, ехать в Витебск или нет, пишет «Газета.ру». В раздумьях и Стас Пьеха.

Дальше больше — от участия в фестивале отказалась Анна Корсун (Maruv), которая должна была стать хедлайнером концерта «Ритмы лета». Об отказе сообщил телеграм-канал «Євробачення Україна — Eurovision Ukraine».

«По обновленной информации известно, что МARUV отказалась от участия в «Славянском базаре» в Витебске», - сказано в сообщении.

Maruv стала победительницей украинского отбора на «Евровидение» в 2019 году.

Впрочем, есть и те, кто готов приехать: певцы Сосо Павлиашвили и Вячеслав Малежик, ведущий Дмитрий Губерниев.

О давлении в соцсетях

Власти Беларуси после провала участия в «Евровидении», очевидно, возлагают на «Славянский базар» большие пропагандистские надежды.

«Международный фестиваль «Славянский базар», который каждый год при поддержке руководства страны проводится в чудесном городе Витебске, — вот это настоящие конкурсы, вот это настоящее мастерство. И мы гордимся тем, что наша страна становится вот такой чудесной площадкой. А мы понимаем, наверное, что дело, может, не в песне, а дело в другом. Время расставит все на свои места», — заявил в эфире телеканала ОНТ министр культуры Анатолий Маркевич, комментируя недопуск на «Евровидение» барановичской группы «Галасы Зместа».

Однако администрации фестиваля пришлось признать проблему с отказами артистов, хотя там и открестились от фальсификации афиши.

«Подготовка в каждому фестивалю начинается не за год, и не за два. Долгие переговоры, согласования, утверждения — только так можно собрать в одном городе любимых артистов и коллективы. Мы не строим свою работу на непроверенной информации, не стремимся привлечь к себе внимание сомнительными пиар-технологиями», - сообщается на сайте фестиваля.

По данным представителей дирекции, они объявили первых участников, которых приглашаем в июле в Витебск. «Однако, волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения», - признали авторы обращения и заявили о возможности внесения изменения в программу фестиваля.

Участие и неучастие в этом году в «Славянском базаре», очевидно, проходит в политической плоскости. Певец Руслан Алехно назвал решение артистов не участвовать в фестивале глупостью, заявив, что артисты должны быть вне политики. Правда, подчеркнул, что сам всегда поддерживал Лукашенко, сообщает «Подъем».

«Чего туда не ехать-то? Глупости. Нужно всегда черпать информацию из разных источников, а не из одного. Если человек обладает аналитическим складом ума хоть каким-нибудь, то это говорит о наличии совести. А то услышал там, что в подворотне сказали – и всё, такое вот мнение. А я всегда поддерживал политику Александра Григорьевича», - заключил он.