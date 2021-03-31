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В Гомельском парке отремонтируют лестницу. Во что это обойдется?

31.03.2021 09:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском парке планируют отремонтировать лестницу к Замковому спуску. Из бюджета на эти цели готовы выделить более 36 тысяч рублей.


Гомельский дворцово-парковый ансамбль объявил о поиске организации, готовой приступить к ремонтным работам. Закончить их, судя по документам, планируют не позднее 30 апреля.

В планах — поменять тротуарные плиты, установить новые металлические ограждения и лавочки.

 
 
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Гомельский дворцово-парковый ансамбль объявил о поиске организации, готовой приступить к ремонтным работам.
 
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