В Гомельском парке отремонтируют лестницу. Во что это обойдется?

Источник материала: Tut.by

В Гомельском парке планируют отремонтировать лестницу к Замковому спуску. Из бюджета на эти цели готовы выделить более 36 тысяч рублей.





Гомельский дворцово-парковый ансамбль объявил о поиске организации, готовой приступить к ремонтным работам. Закончить их, судя по документам, планируют не позднее 30 апреля.

В планах — поменять тротуарные плиты, установить новые металлические ограждения и лавочки.