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В Гомельском парке отремонтируют лестницу. Во что это обойдется?
31.03.2021 09:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельском парке
Гомельский дворцово-парковый ансамбль объявил о поиске организации, готовой приступить к ремонтным работам. Закончить их, судя по документам, планируют не позднее 30 апреля.
В планах — поменять тротуарные плиты, установить новые металлические ограждения и лавочки.
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Гомельский дворцово-парковый ансамбль объявил о поиске организации, готовой приступить к ремонтным работам.
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