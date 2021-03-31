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В Новополоцке хотят объединить две школы. Что думают об этом власти и родители

31.03.2021 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке планируют объединить две средние школы: СШ № 5 присоединят к СШ № 1, сообщает телеканал «Звязда». Сейчас в «первой» школе идет ремонт, и дети учатся в «пятой» — а это около 800 человек.


СШ № 5 в Новополоцке

Власти: объединение школ поможет сэкономить деньги

Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов считает, что объединение двух школ позволит сэкономить бюджетные средства.

— Для этого микрорайона это будет современная хорошая школа. Возможности «первой» школы позволяют принять такое количество учащихся. Мы думаем, что делать дальше с «пятой» школой. Рассматриваются различные предложения, окончательное решение не принято. В любом случае, оптимизация учебных заведений позволит нам сконцентрировать в «первой» школе бюджетные средства, самые лучшие кадры, методические материалы и возможности для обучения.

Ремонт СШ № 1 обойдется в более 1 млн рублей. Завершить его планируют до сентября.

Родители: для учителей это травматичная ситуация

Gorod214.by поинтересовался у родителей, что они думают по поводу объединения двух школ. Высказалась одна из мам, чьи дети учатся в «пятой» школе:

— Узнала о присоединении к «первой» школе на родительском собрании. Говорили, что оно состоится на 90%. Я предложила написать письмо, где спросить, что будет с музеем при нашей школе, со зданием, попадут ли учителя под оптимизацию и т.п. Вроде, все согласились, что надо написать. Но на втором собрании с директором об объединении говорили уже в превосходных тонах: теперь в классах будут пластиковые окна и новые двери, будет тепло и красиво.

Никто из учителей, кого я знаю, не готов бороться за сохранение школы. Многие подавлены.

Мне было удобно, что я вижу в окне, как дети доходят до школы, что им не нужно переходить дорогу. Теперь надо озаботиться, чтобы на улице Молодежной переход в районе СШ № 1 оборудовали светофором.

Учителя младших классов перейдут в новую школу вместе с детьми, поэтому здесь ничего не поменяется. А первый учитель — это главный критерий выбора школы для меня.

Другие родители считают, что «первая» школа будет переполнена, а некоторые учителя потеряют работу:

— Мой младший ребенок учится в «пятой» школе. Когда здесь училась старшая дочь, то уже периодически ходили слухи, что школу закроют. Поэтому я не очень удивилась этой новости. Для родителей эта ситуация не так травматична, как для учителей. Для некоторых это, возможно, потеря работы.

— Все в шоке. «Первая» школа будет переполнена. Мы слышали, что в этом году не будут набирать даже десятые классы, а первые классы будут при садах. Не встречала еще ни одного довольного родителя. Все думают, что «пятую» школу закроют навсегда.

 
 
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В Новополоцкую планируют объединить две средние школы: СШ № 5 присоединят к СШ № 1. Сейчас в «первой» школе идет ремонт, и дети учатся в «пятой» - а это около 800...
 
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