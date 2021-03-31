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Николая Дедка обвиняют по трем статьям
31.03.2021 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Следственном комитете утверждают, что есть доказательства причастности Николая Дедка к совершению ряда преступлений. Его обвиняют по трем статьям. Об этом
По каким статьям обвиняют Николая Дедка:
В чем именно обвиняют Дедка
В ведомстве утверждают, что в ходе расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД «получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342).
— Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа. В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала (ч. 3 ст. 361. — Прим. TUT.BY). Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих, — говорится в сообщении.
В СК отметили, что во время обыска у него нашли «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению эксперта, являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ» (ч. 1 ст. 295−3 УК Беларуси. — Прим. TUT.BY).
Примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Расследование уголовного дела продолжается.
Что произошло с Николаем Дедком
32-летнего блогера анархических взглядов и администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка
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В Следственном комитете утверждают, что есть доказательства причастности Николая Дедка к совершению ряда преступлений.
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