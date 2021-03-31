Николая Дедка обвиняют по трем статьям

Источник материала: Tut.by

В Следственном комитете утверждают, что есть доказательства причастности Николая Дедка к совершению ряда преступлений. Его обвиняют по трем статьям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

По каким статьям обвиняют Николая Дедка:

ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок);

ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси при помощи сети Интернет);

ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

В чем именно обвиняют Дедка

В ведомстве утверждают, что в ходе расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД «получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342).

— Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа. В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала (ч. 3 ст. 361. — Прим. TUT.BY). Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих, — говорится в сообщении.

В СК отметили, что во время обыска у него нашли «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению эксперта, являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ» (ч. 1 ст. 295−3 УК Беларуси. — Прим. TUT.BY).

Примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Расследование уголовного дела продолжается.

Что произошло с Николаем Дедком

32-летнего блогера анархических взглядов и администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка задержали 12 ноября прошлого года в поселке Сосновый Осиповичского района сотрудники ГУБОПиК. Как утверждает МВД, на месте были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, материалы, необходимые для изготовления «коктейлей Молотова», а также листовки и протестная атрибутика. В отношении Дедка было возбуждено дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Белорусские правозащитники признали Николая Дедка политзаключенным.