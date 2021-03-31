ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Николая Дедка обвиняют по трем статьям

31.03.2021 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Следственном комитете утверждают, что есть доказательства причастности Николая Дедка к совершению ряда преступлений. Его обвиняют по трем статьям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

По каким статьям обвиняют Николая Дедка:

  • ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок);
  • ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси при помощи сети Интернет);
  • ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

В чем именно обвиняют Дедка

В ведомстве утверждают, что в ходе расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД «получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342).

— Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа. В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала (ч. 3 ст. 361. — Прим. TUT.BY). Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих, — говорится в сообщении.

В СК отметили, что во время обыска у него нашли «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению эксперта, являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ» (ч. 1 ст. 295−3 УК Беларуси. — Прим. TUT.BY).

Примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Расследование уголовного дела продолжается.

Что произошло с Николаем Дедком

32-летнего блогера анархических взглядов и администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка задержали 12 ноября прошлого года в поселке Сосновый Осиповичского района сотрудники ГУБОПиК. Как утверждает МВД, на месте были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, материалы, необходимые для изготовления «коктейлей Молотова», а также листовки и протестная атрибутика. В отношении Дедка было возбуждено дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Белорусские правозащитники признали Николая Дедка политзаключенным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Следственном комитете утверждают, что есть доказательства причастности Николая Дедка к совершению ряда преступлений.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомельском парке отремонтируют лестницу. Во что это обойдется?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by