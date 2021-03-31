Согласны были не все: в Британии установили памятник Грете Тунберг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар - Sputnik. Памятник шведской активистке Грете Тунберг установили в городе Уинчестер на юго-востоке Великобритании, сообщают местные СМИ.

Бронзовая статуя под названием "Сделай мир лучше" установлена во дворе университета Уинчестера. Ранее студенты и общественность выступали против установки памятника, возражая по поводу финансовых затрат (23,7 тысячи фунтов стерлингов) города и университета на изготовление и установку скульптуры. Также критику вызывало и неоднозначное отношение к самой Грете.

Выступая на церемонии открытия памятника во вторник, вице-канцлер университета профессор Джой Картер отметила, что средства на скульптуру были выделены в рамках финансирования строительства нового корпуса университета West Downs Centre и не были отвлечены от средств, предназначенных для нужд студентов.

"Подход университета к искусству заключается в том, чтобы заказывать или покупать необычные и яркие произведения, которые воплощают нашу самобытность и ценности. Грета молодая девушка, которая, несмотря на трудности в своей жизни, стала ведущим мировым активистом в области защиты окружающей среды. Являясь университетом устойчивого развития и социальной справедливости, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину таким образом. Мы знаем, что многие считают ее фигурой неоднозначной", приводит слова Картер издание Hampshire Chronicle.

Автор скульптуры Кристин Чарльзворт отметила, что в работе, выполненной в полный рост, хотела показать неуверенность и незащищенность юной экоактивистки, страдающей синдромом Аспергера, и одновременно ее решимость отстаивать свои взгляды.

По данным университета Уинчестера, это первый и пока единственный в мире памятник шведской активистке.

Кто такая Грета Тунберг

Экоактивистка Грета Тунберг приобрела известность в 2018 году, когда стала устраивать акции, прогуливая школу по пятницам; ее инициатива затем выросла в глобальное движение. В 2019 году она привлекла внимание всех СМИ мира после речи на саммите ООН, посвященном климатическим проблемам. Подростка выдвинули на Нобелевскую премию мира, однако награду она не получила.

Американский журнал Time присвоил активистке звание "Человек года" – она стала самой молодой из всех, получивших это звание.

Прижизненные памятники

Хотя в целом существует некоторое предубеждение относительно памятников, устанавливаемых при жизни, это отнюдь не редкость. Подобная традиция существовала еще в Древней Греции: на прижизненный монумент имели право трехкратные чемпионы Олимпийских игр. Не редко ставили памятники при жизни и правителям различных стран. Так, в СССР Наконец, в эпоху Советского Союза устанавливались прижизненные изваяния Ленина и Сталина, а также Героев СССР.

Есть подобные случаи и в наши дни. Так, в норвежском городе Тронхейме стоит трогательный небольшой монумент музыканту. Это известный в скандинавской стране скрипач Арве Телефссон. Памятник ему был установлен еще при жизни. В этом же городе стоит прижизненный памятник выдающемуся спортсмену Ялмару Андерсену, который в 1952 году завоевал для Норвегии сразу три золотых медали на зимних Олимпийских играх.

В столице Аргентины в 2006 году торжественно открыли памятник легендарному футболисту Марадоне – и он сам присутствовал на этом мероприятии.

В Ашхабаде стоит памятник в честь Сапармурата Ниязова (бывшего президента Туркменистана), установленный еще при жизни, – всего ему установлено не менее 14 тысяч монументов.

На территории России также есть прижизненные памятники. В Челябинске можно увидеть изваяние Розенбаума, в Ростове есть памятник борцу Вартаресу Самургашеву, а в Москве – гипсовый памятник Примадонне.

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