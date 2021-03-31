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1 апреля меняются условия организации азартных игр в интернете

31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Меняются условия организации азартных игр в интернете. С 1 апреля виртуальные букмекерские конторы, тотализаторы и казино будут обязаны работать только с лицензией налогового ведомства. Юрлица без лицензии должны будут с 1 числа полностью заблокировать участникам азартных игр доступ к своим сайтам и личным кабинетам, а до 1 июля привести в порядок документацию и предоставить в министерство по налогам и сборам. Выплата выигрышей или возврат денег возможны только через кассу. Работа без лицензии сулит крупный штраф или даже уголовную ответственность
 
 
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Меняются условия организации азартных игр в интернете. С 1 апреля виртуальные букмекерские конторы, тотализаторы и казино будут обязаны работать только с...
 
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