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На Пасху Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций из Минска, Рима и Ватикана
31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУже в это воскресенье Пасху встретят представители католической конфессии. По традиции Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций из Минского Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии, а также праздничные богослужения с участием Папы Римского Франциска из Рима и Ватикана. Все это в эфире 2 телеканалов.
Пасхальный марафон уже завтра открывает
На Великую пятницу в режиме живого времени покажут Крестный путь из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска. Начало трансляции на "Беларусь 3" ближе к полуночи - в 23:35.
3 апреля зрителей первого канала ждет праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение. Следить за предпраздничным действием можно с 21:45.
Праздничное богослужение в Пасху ранним утром в 06:05 на
Расписание пасхальных трансляций на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 3" доступно также на сайте Белтелерадиокомпании
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Уже в это воскресенье Пасху встретят представители католической конфессии. По традиции Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций из Минского...
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