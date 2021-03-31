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На Пасху Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций из Минска, Рима и Ватикана

31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже в это воскресенье Пасху встретят представители католической конфессии. По традиции Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций  из Минского Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии, а также праздничные  богослужения с участием Папы Римского Франциска из Рима и Ватикана. Все это в  эфире 2 телеканалов. 

Пасхальный  марафон уже завтра  открывает "Беларусь 3". Богослужение в Великий четверг, который также называют Чистым,   верующих ждет  в 19:00.
На Великую пятницу в режиме живого времени покажут  Крестный путь из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска. Начало трансляции на "Беларусь 3"  ближе к полуночи - в 23:35.

На Пасху Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций из Минска, Рима и Ватикана


3 апреля зрителей первого канала ждет  праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение. Следить за предпраздничным действием можно с 21:45.
Праздничное богослужение в Пасху ранним утром в  06:05 на "Беларусь 1"  начнется со слова епископа Казимира Великосельца. В 16:30 увидим  праздничные кадры из Ватикана. Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского  смотрите на "Беларусь 3".
  
На Пасху Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций из Минска, Рима и Ватикана


Расписание пасхальных трансляций на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 3"  доступно также на сайте Белтелерадиокомпании tvr.by. Подробности ищите  во вкладке "Программа передач".

 
 
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Уже в это воскресенье Пасху встретят представители католической конфессии. По традиции Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций  из Минского...
 
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