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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Пасху Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций из Минска, Рима и Ватикана Уже в это воскресенье Пасху встретят представители католической конфессии. По традиции Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций из Минского...

Уже в это воскресенье Пасху встретят представители католической конфессии. По традиции Белтелерадиокомпания покажет серию трансляций из Минского Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии, а также праздничные богослужения с участием Папы Римского Франциска из Рима и Ватикана. Все это в эфире 2 телеканалов.Пасхальный марафон уже завтра открывает. Богослужение в Великий четверг, который также называют Чистым, верующих ждет вНа Великую пятницу в режиме живого времени покажут Крестный путь из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска. Начало трансляции на "Беларусь 3" ближе к полуночи - в3 апреля зрителей первого канала ждет праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение. Следить за предпраздничным действием можно сПраздничное богослужение в Пасху ранним утром внаначнется со слова епископа Казимира Великосельца. Вувидим праздничные кадры из Ватикана. Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского смотрите на "Беларусь 3".Расписание пасхальных трансляций на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 3" доступно также на сайте БелтелерадиокомпанииПодробности ищите во вкладке "Программа передач".