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Правоохранители проконтролируют подготовку хозяйств к посевной

31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С началом весенне-полевых работ одной из основных задач перед милицией становится профилактика хищений и обеспечение сохранности имущества на объектах АПК. Уже проводятся мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса, мониторинг выхода на линию техники, обеспечения технической укрепленности помещений.

Александра Попова, официальный представитель УВД Миноблисполкома: "В ежедневные рабочие группы, которые будут контролировать состояние и готовность к работам сельхозтехники, войдут сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, отдела охраны правопорядка и профилактики, Госавтоинспекции. Также будут привлекаться специалисты управлений сельского хозяйства райисполкомов. Помимо контроля техники, в том числе находящейся на ремонте, сотрудниками милиции будет обращаться внимание на организацию сторожевой охраны, необходимого освещения, состояния запирающих устройств и, как следствие, недопущение хищений товарно-материальных ценностей".

 
 
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С началом весенне-полевых работ одной из основных задач перед милицией становится профилактика хищений и обеспечение сохранности имущества на объектах АПК. Уже...
 
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