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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правоохранители проконтролируют подготовку хозяйств к посевной С началом весенне-полевых работ одной из основных задач перед милицией становится профилактика хищений и обеспечение сохранности имущества на объектах АПК. Уже...

С началом весенне-полевых работ одной из основных задач перед милицией становится профилактика хищений и обеспечение сохранности имущества на объектах АПК. Уже проводятся мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса, мониторинг выхода на линию техники, обеспечения технической укрепленности помещений.