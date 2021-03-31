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Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года

31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Также, как накануне заявили в профильном ведомстве, не признаются предметом налогообложения транспортные средства, которые имеют год выпуска 1991-й и ранее. Еще одна категория - автомобили, снятые с учета до 1 июля 2021 года. По ним даже за несколько месяцев владения в текущем году  не будет начисляться транспортный налог.
Как отметили в ГАИ, за сутки с регистрационного учета в связи с утилизацией  снимается почти тысяча авто.

Подготовительная работа к оплате транспортного налога по-новому подходит к завершению

МВД запустило в режиме онлайн информационную базу о зарегистрированных транспортных средствах
 
 
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Также, как накануне заявили в профильном ведомстве, не признаются предметом налогообложения транспортные средства, которые имеют год выпуска 1991-й и ранее. Еще одна...
 
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