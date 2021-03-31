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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года Также, как накануне заявили в профильном ведомстве, не признаются предметом налогообложения транспортные средства, которые имеют год выпуска 1991-й и ранее. Еще одна...

Также, как накануне заявили в профильном ведомстве, не признаются предметом налогообложения транспортные средства, которые имеют год выпуска 1991-й и ранее. Еще одна категория - автомобили, снятые с учета до 1 июля 2021 года. По ним даже за несколько месяцев владения в текущем году не будет начисляться транспортный налог.Как отметили в ГАИ, за сутки с регистрационного учета в связи с утилизацией снимается почти тысяча авто.