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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ольга Тимофеенко в новой серии проекта "Белорусская Super женщина" Пример - когда цели и задачи, пропитаны любовью к родной земле. Создание идеального хлеба – как призвание и состояние души. Новая серия проекта "Белорусская Super...

Пример - когда цели и задачи, пропитаны любовью к родной земле. Создание идеального хлеба – как призвание и состояние души. Новая серия проекта "Белорусская Super женщина" - сегодня в нашем эфире. Куда приводят мечты? И как любимое с детства занятие стало профессией?Героиня проекта -Ее взгляд на мир вокруг - сегодня в вечернем эфире наПроект