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Ольга Тимофеенко в новой серии проекта "Белорусская Super женщина"
31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПример - когда цели и задачи, пропитаны любовью к родной земле. Создание идеального хлеба – как призвание и состояние души. Новая серия проекта "Белорусская Super женщина" - сегодня в нашем эфире. Куда приводят мечты? И как любимое с детства занятие стало профессией?
Героиня проекта - заместитель генерального директора Могилевской булочно-кондитерской компании Ольга Тимофеенко. Ее взгляд на мир вокруг - сегодня в вечернем эфире на
Проект
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Пример - когда цели и задачи, пропитаны любовью к родной земле. Создание идеального хлеба – как призвание и состояние души. Новая серия проекта "Белорусская Super...
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