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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тактические учения подразделений Беларуси и России продолжаются в Нижегородской области В ходе очередного этапа совершили передислокацию. Под прикрытием расчетов ПВО совершили марш в новый район, в ходе перемещения отработали вопросы инженерной...

В ходе очередного этапа совершили передислокацию. Под прикрытием расчетов ПВО совершили марш в новый район, в ходе перемещения отработали вопросы инженерной разведки и разминирования.В ближайшие несколько дней военнослужащие подготовятся к оборонительным действиям. Белорусский контингент на маневрах представлен танкистами и мотострелками из Слонима и Заслонова.