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Тактические учения подразделений Беларуси и России продолжаются в Нижегородской области

31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В ходе очередного этапа совершили передислокацию. Под прикрытием расчетов ПВО совершили марш в новый район, в ходе перемещения отработали вопросы инженерной разведки и разминирования.

Тактические учения подразделений Беларуси и России продолжаются в Нижегородской области


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В ходе очередного этапа совершили передислокацию. Под прикрытием расчетов ПВО совершили марш в новый район, в ходе перемещения отработали вопросы инженерной...
 
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