|
Тактические учения подразделений Беларуси и России продолжаются в Нижегородской области
31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ ходе очередного этапа совершили передислокацию. Под прикрытием расчетов ПВО совершили марш в новый район, в ходе перемещения отработали вопросы инженерной разведки и разминирования.
В ближайшие несколько дней военнослужащие подготовятся к оборонительным действиям. Белорусский контингент на маневрах представлен танкистами и мотострелками из Слонима и Заслонова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе очередного этапа совершили передислокацию. Под прикрытием расчетов ПВО совершили марш в новый район, в ходе перемещения отработали вопросы инженерной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)