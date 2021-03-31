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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня с гражданами встретится председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.
Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра.
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Сегодня с гражданами встретится председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов. Встречи будут проходить...
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