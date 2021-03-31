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М. Пискорский: Сбежавшие за границу организаторы протестов никогда не вызывали доверия у белорусов
31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаши "невероятные" продолжают биться за свои "вечные ценности" за рубежом, преследуя, конечно, собственные интересы. Официально они называют это "помощью". Де-факто - "распил" грантов западных кураторов. И белорусы это уже давно поняли.
По мнению польского политолога Матеуша Пискорского, сбежавшие за границу организаторы протестов никогда не вызывали доверия у белорусского народа.
Матеуш Пискорский, политолог Польша: "Естественно в силу того, что основные лица, объявляющие себя оппозиционерами и даже лидерами оппозиции, находятся за пределами Беларуси, они не вызывают особенного доверия у обычных граждан Беларуси, они себе прекрасно устроили жизнь в других странах, они получают определенные финансовые дивиденды и им живется неплохо. Так что я не думаю, что представители антисистемной оппозиции, которые находятся за пределами Беларуси, могут в принципе хоть что-то организовать на данный момент".
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Наши "невероятные" продолжают биться за свои "вечные ценности" за рубежом, преследуя, конечно, собственные интересы. Официально они называют это "помощью". Де-факто...
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