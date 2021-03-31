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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так М. Пискорский: Сбежавшие за границу организаторы протестов никогда не вызывали доверия у белорусов Наши "невероятные" продолжают биться за свои "вечные ценности" за рубежом, преследуя, конечно, собственные интересы. Официально они называют это "помощью". Де-факто...

Наши "невероятные" продолжают биться за свои "вечные ценности" за рубежом, преследуя, конечно, собственные интересы. Официально они называют это "помощью". Де-факто - "распил" грантов западных кураторов. И белорусы это уже давно поняли.По мнению польского политолога Матеуша Пискорского, сбежавшие за границу организаторы протестов никогда не вызывали доверия у белорусского народа.