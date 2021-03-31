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М. Пискорский: Сбежавшие за границу организаторы протестов никогда не вызывали доверия у белорусов

31.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наши "невероятные" продолжают биться за свои "вечные ценности" за рубежом, преследуя, конечно, собственные интересы. Официально они называют это "помощью". Де-факто -  "распил" грантов западных кураторов. И белорусы это уже давно поняли. 
По мнению  польского политолога Матеуша Пискорского,  сбежавшие за границу организаторы протестов никогда не вызывали доверия у белорусского народа. 

Матеуш Пискорский, политолог Польша:  "Естественно в силу того, что основные лица, объявляющие себя оппозиционерами и даже лидерами оппозиции, находятся за пределами Беларуси, они не вызывают особенного доверия у обычных граждан Беларуси, они себе прекрасно устроили жизнь в других странах, они получают определенные финансовые дивиденды и им живется неплохо. Так что я не думаю, что представители антисистемной оппозиции, которые находятся за пределами Беларуси,  могут в принципе хоть что-то организовать  на данный момент".
 
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Наши "невероятные" продолжают биться за свои "вечные ценности" за рубежом, преследуя, конечно, собственные интересы. Официально они называют это "помощью". Де-факто...
 
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