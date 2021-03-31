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«Цель - собрать больше людей и идти срывать занятия». Генпрокуратура направила в суд дело студентов
31.03.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд дело об организации студенческих протестов в Минске,
Студентов минских вузов, преподавательницу БГУИР и выпускницу медуниверситета обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждений и транспорта (часть 1 статьи 342 УК).
Наказание по статье предусматривает штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на такой же срок.
Как сообщает прокуратура, одна из обвиняемых — бывший ассистент кафедры одного из вузов. Вероятно, речь о преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой. По мнению следствия, она координировала действия участников протестов «в части их перемещения и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел. Заявленная при этом цель — „собрать больше людей и идти срывать занятия“».
Остальные 11 обвиняемых — молодые люди 1996−2001 года рождения, в том числе студенты минских университетов.
Как утверждается в сообщении Генпрокуратуры, обвиняемые выработали план для достижения «противоправного результата» и принимали меры к его реализации. В нем были следующие пункты:
— При этом разработанный преступный механизм предусматривал привлечение студентов одних учебных заведений к участию в массовых мероприятиях в других учреждениях образования. Цель — распространить ложную информацию о численности протестующих, способствовать достижению очевидного для обвиняемых противоправного результата: неповиновения законным требованиям администрации вуза, в котором проводились акции протеста, — указывает Генпрокуратура.
После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения. Все фигуранты дела остаются под стражей.
Напомним, что девять студентов минских вузов, выпускницу БГМУ Алану Гебремариам и преподавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову задержали 12 ноября 2020 года. позже в ноябре была задержана еще одна студентка мехмата БГУ. С тех пор — уже больше четырех месяцев — они находятся под стражей в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.
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Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд дело об организации студенческих протестов в Минске, сообщает официальный сайт ведомства. В деле - 12...
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