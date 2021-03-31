ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зимой в Гродно пара лебедей вмерзла в лед - на помощь тогда пришли люди. Сейчас птиц вернули в природу

31.03.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Этой зимой на нескольких водоемах Гродно оставались на зимовку лебеди. И когда ударили морозы, а вода стала покрываться коркой льда, птицы не смогли улететь — буквально оказались в ледяной ловушке. На помощь пришли люди. Птиц спасли и отправили на зимовку в зоопарк, а сейчас вернули в природу. Истории гродненских лебедей и их спасения рассказывает «Гродно Плюс».


Фото: скрин с видео

Сильные морозы стали угрозой жизни для многих видов птиц и животных. В этом году в Гродненском зоопарке приютили много нуждающихся в помощи зверей.

— К нам попадали маленькие зайчики и даже снегири, хотя эта птичка устойчивая к холоду. Да, были такие случаи, два снегиря попало в этом году, которые тоже нуждались в помощи. Они уже благополучно выпущены. Хищных птиц было много, канюки попадали. Был случай, когда лебедь буквально вмерз в лед. У него помимо истощения и переохлаждения еще было и обморожение нижних конечностей, — рассказывает ветеринарный врач Гродненского зоопарка Елена Комарец.

А предыстория такова. Пара молодых лебедей остались на зимовку в Гродно на озере Юбилейном. И когда ударили морозы, а вода стала покрываться коркой льда, птицы не смогли улететь. И подобный случай не единичный.

 — Таких подтвержденных случая, когда люди просили оказать помощь птицам, попавшим в бедственное положение, было четыре, — рассказывает заместитель начальника городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Писанко. — Случаи были в водоеме в окрестностях улицы Карского, около спасательной станции, на Немане вблизи поселка Береговой. Всем птицам была оказана своевременная помощь, кому-то — на месте, кто-то был взят для передержки. Что касается данных двух лебедей, то их забрали на передержку, потому что у птиц были серьезные повреждения.

С января птицы находились на карантине и содержались на сухой подстилке, лишенные возможности плавать. И этой весной их решили вернуть в естественную среду обитания. Но не все прошло гладко. Сородичи встретили птиц не слишком дружелюбно, и молодых лебедей было решено с озера Юбилейного перевезти к реке Неман. Там и выпустили.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой зимой на нескольких водоемах Гродно оставались на зимовку лебеди. И когда ударили морозы, а вода стала покрываться коркой льда, птицы не смогли улететь -...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте на подстанции произошла авария, без электричества остались жители двух микрорайонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by