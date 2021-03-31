Зимой в Гродно пара лебедей вмерзла в лед - на помощь тогда пришли люди. Сейчас птиц вернули в природу

Источник материала: Tut.by

Этой зимой на нескольких водоемах Гродно оставались на зимовку лебеди. И когда ударили морозы, а вода стала покрываться коркой льда, птицы не смогли улететь — буквально оказались в ледяной ловушке. На помощь пришли люди. Птиц спасли и отправили на зимовку в зоопарк, а сейчас вернули в природу. Истории гродненских лебедей и их спасения рассказывает «Гродно Плюс».



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Сильные морозы стали угрозой жизни для многих видов птиц и животных. В этом году в Гродненском зоопарке приютили много нуждающихся в помощи зверей.

— К нам попадали маленькие зайчики и даже снегири, хотя эта птичка устойчивая к холоду. Да, были такие случаи, два снегиря попало в этом году, которые тоже нуждались в помощи. Они уже благополучно выпущены. Хищных птиц было много, канюки попадали. Был случай, когда лебедь буквально вмерз в лед. У него помимо истощения и переохлаждения еще было и обморожение нижних конечностей, — рассказывает ветеринарный врач Гродненского зоопарка Елена Комарец.

А предыстория такова. Пара молодых лебедей остались на зимовку в Гродно на озере Юбилейном. И когда ударили морозы, а вода стала покрываться коркой льда, птицы не смогли улететь. И подобный случай не единичный.

— Таких подтвержденных случая, когда люди просили оказать помощь птицам, попавшим в бедственное положение, было четыре, — рассказывает заместитель начальника городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Писанко. — Случаи были в водоеме в окрестностях улицы Карского, около спасательной станции, на Немане вблизи поселка Береговой. Всем птицам была оказана своевременная помощь, кому-то — на месте, кто-то был взят для передержки. Что касается данных двух лебедей, то их забрали на передержку, потому что у птиц были серьезные повреждения.

С января птицы находились на карантине и содержались на сухой подстилке, лишенные возможности плавать. И этой весной их решили вернуть в естественную среду обитания. Но не все прошло гладко. Сородичи встретили птиц не слишком дружелюбно, и молодых лебедей было решено с озера Юбилейного перевезти к реке Неман. Там и выпустили.