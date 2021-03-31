В Бресте на подстанции произошла авария, без электричества остались жители двух микрорайонов

Источник материала: Tut.by

В Бресте на подстанции «Брест-Северо Западная» РУП «Брестэнерго» рано утром, в 05.50, произошла авария. Об этом сообщил мэр города Александр Рогачук.





Причиной происшествия стало повреждение трансформатора напряжения.

В результате без электричества остались жители микрорайонов Дубровка и Козловичи.

В 8.52 авария была устранена, у людей появилось электричество.

Авария не оказала существенного влияния на функционирование городских объектов.

Сейчас подстанция работает в штатном режиме.