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В Бресте на подстанции произошла авария, без электричества остались жители двух микрорайонов
31.03.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте на подстанции «Брест-Северо Западная» РУП «Брестэнерго» рано утром, в 05.50, произошла авария. Об этом
Причиной происшествия стало повреждение трансформатора напряжения.
В результате без электричества остались жители микрорайонов Дубровка и Козловичи.
В 8.52 авария была устранена, у людей появилось электричество.
Авария не оказала существенного влияния на функционирование городских объектов.
Сейчас подстанция работает в штатном режиме.
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В результате без электричества остались жители микрорайонов Дубровка и Козловичи.
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