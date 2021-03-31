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В Гомеле появится новая зона отдыха с пляжем

31.03.2021 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цивилизованный вид приобретет территория в Шведской Горке у реки Сож со стороны улицы Денисенко, сообщает городской журнал «Белка».


Фото: городской журнал «Белка»

Благоустроят около двух гектаров пустыря. На нем сформируют песчаный пляж протяженностью 170 метров (для этого привезут тонны свежего песка), сделают дорожки с пандусами, установят скамейки, беседки и игровые комплексы для детей.

Также в новой зоне отдыха предусмотрено озеленение — уже через несколько недель будут высажены новые деревья и кустарники.

А вот освещения пока не будет, так как для его устройства нужна разработка проектной документации. К тому же потом за энергию нужно будет кому-то платить.

Основное же благоустройство будет оплачиваться не из бюджета, а за счет привлеченных администрацией Советского района спонсоров.

 
 
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Благоустроят около двух гектаров пустыря. На нем сформируют песчаный пляж протяженностью 170 метров, для этого привезут тонны свежего песка, сделают дорожки с...
 
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