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В Гомеле появится новая зона отдыха с пляжем
31.03.2021 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Цивилизованный вид приобретет территория в Шведской Горке у реки Сож со стороны улицы Денисенко,
Благоустроят около двух гектаров пустыря. На нем сформируют песчаный пляж протяженностью 170 метров (для этого привезут тонны свежего песка), сделают дорожки с пандусами, установят скамейки, беседки и игровые комплексы для детей.
Также в новой зоне отдыха предусмотрено озеленение — уже через несколько недель будут высажены новые деревья и кустарники.
А вот освещения пока не будет, так как для его устройства нужна разработка проектной документации. К тому же потом за энергию нужно будет кому-то платить.
Основное же благоустройство будет оплачиваться не из бюджета, а за счет привлеченных администрацией Советского района спонсоров.
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Благоустроят около двух гектаров пустыря. На нем сформируют песчаный пляж протяженностью 170 метров, для этого привезут тонны свежего песка, сделают дорожки с...
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