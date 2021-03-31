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Активиста из Могилева отправили на «сутки» за репост в фейсбуке

31.03.2021 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве переводчика и активиста «Таварыства беларускай мовы» (ТБМ) Анатолия Просоловича осудили на семь суток административного ареста за репост публикации с логотипом, который внесен в республиканский список экстремистских материалов. Об этом сообщают naviny.online.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Речь идет о видеосюжете, посвященном выставке протестного искусства в Токио.

Дело рассматривала судья Ленинского районного суда Татьяна Костюк.

Анатолия Просоловича задержали 27 марта в центре города и до суда держали в изоляторе. На процессе стало известно, что основанием для задержания был не репост запрещенного видео, а другое административное дело, материалы для которого якобы собирает сейчас Ленинский райотдел милиции.

Просолович говорил в суде, что распространил видеоматериал, так как ему показалось, что он мог понравиться его знакомым из творческой среды. По словам активиста, запрещенного логотипа в начале сюжета не было, иначе он бы не стал постить это видео, так как знает о списке экстремистских материалов.

Просолович просил суд не назначать ему арест, так как он присматривает за престарелой матерью и сам имеет ряд хронических заболеваний.

 
Теги: Могилев
 
 
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Анатолия Просоловича осудили на семь суток административного ареста за репост публикации с логотипом, который внесен в республиканский список экстремистских...
 
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