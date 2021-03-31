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В день здоровья в Барановичах не будут продавать алкоголь. Но только полдня

31.03.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах полдня не будут продавать алкоголь. Запрет будет действовать в следующую среду, 7 апреля, с 00.00 до 14.00. Об этом сообщает Intex Press.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Коснется запрет всех розничных торговых объектов, за исключением кафе, баров и ресторанов, сообщает Барановичский горисполком.

Связано это с проведением мероприятий, направленных на пропаганду правильного образа жизни, а также на профилактику пьянства и алкоголизма и приуроченных ко Дню здоровья.

 
 
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