В день здоровья в Барановичах не будут продавать алкоголь. Но только полдня

Источник материала: Tut.by

В Барановичах полдня не будут продавать алкоголь. Запрет будет действовать в следующую среду, 7 апреля, с 00.00 до 14.00. Об этом сообщает Intex Press.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Коснется запрет всех розничных торговых объектов, за исключением кафе, баров и ресторанов, сообщает Барановичский горисполком.

Связано это с проведением мероприятий, направленных на пропаганду правильного образа жизни, а также на профилактику пьянства и алкоголизма и приуроченных ко Дню здоровья.