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В день здоровья в Барановичах не будут продавать алкоголь. Но только полдня
31.03.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах полдня не будут продавать алкоголь. Запрет будет действовать в следующую среду, 7 апреля, с 00.00 до 14.00. Об этом
Коснется запрет всех розничных торговых объектов, за исключением кафе, баров и ресторанов, сообщает Барановичский горисполком.
Связано это с проведением мероприятий, направленных на пропаганду правильного образа жизни, а также на профилактику пьянства и алкоголизма и приуроченных ко Дню здоровья.
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Запрет будет действовать с 00.00 до 14.00.
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