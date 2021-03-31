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Дело по забастовкам студентов, заявления мировых лидеров по Беларуси. Что происходит 31 марта

31.03.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суд направили уголовное дело об организации студенческих протестов в Минске, по нему проходят 12 человек. Тем временем Германия и Франция считают необходимым инклюзивный диалог и свободные выборы в Беларуси, а в России заявляют о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела страны. А спецпредставитель Тихановской по выборам Александр Шлык рассказал, как команда видит новые выборы, какие новации предлагается ввести. TUT.BY в своем онлайне рассказывает о событиях, которые происходят 31 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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TUT.BY в своем онлайне рассказывает о событиях, которые происходят 31 марта.
 
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