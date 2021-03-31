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Дело по забастовкам студентов, заявления мировых лидеров по Беларуси. Что происходит 31 марта
31.03.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суд направили уголовное дело об организации студенческих протестов в Минске, по нему проходят 12 человек. Тем временем Германия и Франция
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