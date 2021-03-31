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В Совете Палаты представителей обозначили повестку и расставили ориентиры. В работе - 25 законопроектов

31.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Общественная безопасность, противодействие деструктивным силам и повышение качества жизни людей. Это главные  акценты в работе парламента. Их сегодня обозначил Владимир Андрейченко.

В Совете Палаты представителей обозначили повестку и расставили ориентиры. В работе - 25 законопроектов


В преддверии весенней сессии,  которая откроется в пятницу,  на заседание собрался Совет Палаты представителей.  В работе сейчас - 25 законопроектов - 11 из них уже готовы к рассмотрению. 

Депутаты также сконцентрируют внимание на вопросах образования

Важно в правовом поле ответить на вызовы сегодняшнего дня - пресечь экстремизм и не допустить реабилитации нацизма. Депутаты также сконцентрируют внимание на вопросах образования (профильный кодекс уже в повестке) и  улучшении инвестиционного климата. 

В Совете Палаты представителей обозначили повестку и расставили ориентиры. В работе - 25 законопроектов


Ориентиром в работе парламентариев станут резолюция VI Всебелорусского собрания и Программа социального-экономического развития страны на пятилетку. Продолжится работа над модернизацией основного закона страны, а также личные приемы граждан.

Программа социально-экономического развития Беларуси до 2025 года в программе "Понятная политика"

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Общественная безопасность, противодействие деструктивным силам и повышение качества жизни людей. Это главные  акценты в работе парламента. Их сегодня обозначил...
 
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