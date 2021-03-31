|
В Совете Палаты представителей обозначили повестку и расставили ориентиры. В работе - 25 законопроектов
31.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбщественная безопасность, противодействие деструктивным силам и повышение качества жизни людей. Это главные акценты в работе парламента. Их сегодня обозначил Владимир Андрейченко.
В преддверии весенней сессии, которая откроется в пятницу, на заседание собрался Совет Палаты представителей. В работе сейчас - 25 законопроектов - 11 из них уже готовы к рассмотрению.
Депутаты также сконцентрируют внимание на вопросах образованияВажно в правовом поле ответить на вызовы сегодняшнего дня - пресечь экстремизм и не допустить реабилитации нацизма. Депутаты также сконцентрируют внимание на вопросах образования (профильный кодекс уже в повестке) и улучшении инвестиционного климата.
Ориентиром в работе парламентариев станут
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Совете Палаты представителей обозначили повестку и расставили ориентиры. В работе - 25 законопроектов
Общественная безопасность, противодействие деструктивным силам и повышение качества жизни людей. Это главные акценты в работе парламента. Их сегодня обозначил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)