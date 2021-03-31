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Депутаты также сконцентрируют внимание на вопросах образования

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Совете Палаты представителей обозначили повестку и расставили ориентиры. В работе - 25 законопроектов Общественная безопасность, противодействие деструктивным силам и повышение качества жизни людей. Это главные акценты в работе парламента. Их сегодня обозначил...

Общественная безопасность, противодействие деструктивным силам и повышение качества жизни людей. Это главные акценты в работе парламента. Их сегодня обозначил Владимир Андрейченко.В преддверии весенней сессии, которая откроется в пятницу, на заседание собрался Совет Палаты представителей. В работе сейчас - 25 законопроектов - 11 из них уже готовы к рассмотрению.Важно в правовом поле ответить на вызовы сегодняшнего дня - пресечь экстремизм и не допустить реабилитации нацизма. Депутаты также сконцентрируют внимание на вопросах образования (профильный кодекс уже в повестке) и улучшении инвестиционного климата.Ориентиром в работе парламентариев станути Программа социального-экономического развития страны на пятилетку. Продолжится работа над модернизацией основного закона страны, а также личные приемы граждан.в программе "Понятная политика"