Со склада фирмы исчез товар на 120 тысяч рублей. Оказалось, его выносил экспедитор

Источник материала: Tut.by

Сотрудник фирмы, торговавшей ядохимикатами для сельского хозяйства, сумел похитить со склада товара на более чем 120 тысяч рублей, но был изобличен. Об этом рассказала пресс-служба УВД Минского облисполкома.



Кадр из видео YouTube-канала МВД Беларуси

В Минской области клиенты фирмы, которая занимается импортом в Беларусь сельскохозяйственных ядохимикатов из Германии, сообщили ее руководителю о недостаче при отгрузке партии товара — в коробках не хватало емкостей. Глава компании сам решил разобраться в ситуации и проверить запасы, находившиеся на складе. Обнаружилось, что в некоторых коробках также отсутствует часть сосудов с химикатами. Товар, прибывавший из-за рубежа, пересчитывали при приемке, так что по дороге он пропасть не мог. Следов взлома в складском помещении не было, и мужчина в середине марта обратился в милицию.

Подозрение пало на сотрудников компании, имеющих доступ на склад — экспедитора и кладовщика. Выяснилось, что установленная в помещении камера видеонаблюдения была отключена еще в конце ноября прошлого года. Однако на последней записи было видно, как туда входит экспедитор. В итоге 31-летнего мужчину задержали, и он признался в совершении преступления.

Сотрудник компании рассказал, что, проработав в ней около полутора лет, соблазнился высокой ценой на товар. Он отключил видеокамеру, а примерно через неделю, в начале декабря прошлого года, начал понемногу забирать емкости с химикатами из коробок, стараясь вернуть упаковочный скотч на место, чтобы пропажу было сложнее заметить.

В итоге за несколько эпизодов хищения мужчина вынес со склада около 600 литров химикатов, стоимость которых оценивается примерно в 120 тысяч рублей. Украденное мужчина продавал через специализированные группы и чаты в интернете, вдвое занижая реальную цену товара, а полученные деньги тратил по своему усмотрению. Зимой интерес к сельскохозяйственной химии невысок, поэтому отгрузок у компании было немного, что и позволяло работнику фирмы сохранять свои действия в тайне.

Более 10 лет назад мужчина был судим за кражу мобильного телефона. В настоящий момент на него заведено уголовное дело за хищение в особо крупном размере. Следствие устанавливает лиц, приобретавших украденные химикаты.